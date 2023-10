Redação Feriado e fim de semana no RJ: descubra os melhores rolés

Aposto que todo mundo aí está contando as horas para o feriadão! Se nessa semana o fim de semana chega mais cedo, nada mais justo que a famosa lista da Agenda Cultural recheada de rolés incríveis! Vem conferir:

Rio Montreaux Jazz Festival

São quatro dias de música incrível em locais deslumbrantes como o Parque Bondinho Pão de Açúcar , Morro da Urca , Orla do Rio e Forte de Copacabana , com mais de 30 apresentações gratuitas!

No Morro da Urca, os palcos Villa-Lobos e Village vão fazer parte de uma experiência musical única, misturando estilos e apoiando talentos emergentes.

A abertura conta com John Patitucci e sua Electric Guitar Quartet, seguido por Al Di Meola em formatos acústicos e elétricos.

Na segunda noite, João Bosco é homenageado, seguido por Ney Matogrosso celebrando 50 anos de carreira ao lado de Liniker . A sexta-feira traz Hermeto Pascoal , Elba Ramalho e Chico César .

Para finalizar o Rio Montreux Jazz Festival , a última noite destaca o ícone do jazz, Billy Cobham , e o rapper Emicida recria seu show “AmarElo” inspirado em John Coltrane.

Quando? 11 a 14 de outubro (quarta-feira a sábado), a partir das 21h

Onde? Diversos locais no Rio de Janeiro – Clique aqui e veja a programação completa

Quanto? A partir de R$ 350. Compre sua entrada através do site

Acessibilidade? Não informado

Mondial de la Bière Rio

Quer cerveja geladinha no feriadão?!

A décima edição do Mondial de la Bière Rio é motivo para comemorar em grande estilo! O Pier Mauá vai se transformar em um paraíso cervejeiro, onde a diversão é tão importante quanto a cerveja.

Além das cervejarias renomadas como Goose Island , Bodebrown , Hocus Pocus , Trilha , Croma e Armadillo , que vão fazer a festa dos amantes da cerveja, a comida também está em destaque. Prepare seu paladar para combinações perfeitas entre pratos deliciosos e cervejas artesanais de qualidade.

A música não fica de fora, com dois palcos e uma programação de arrebentar, mais de 40 horas de música , abrangendo todos os estilos para agradar a todos os gostos!

Quando? 11 a 15 de outubro (quarta a domingo) | Quarta das 18h às 00h; quinta a sábado das 14h às 00h; domingo das 13h às 22h

Onde? Pier Mauá | Avenida Rodrigues Alves, 10 – Praça Mauá

Quanto? Ingressos a partir de R$ 80 (meia-entrada). Garanta o seu por aqui :)

Acessibilidade? Não foi informado

Festival do Rio

Cadê os cinéfilos de plantão?

Chuva de filmes no Festival do Rio! São mais de 100 filmes internacionais, com grandes nomes do cinema, como Emma Stone, Willem Dafoe, Natalie Portman e Jude Law.

Diretores brasileiros como Heitor Dhalia e Karim Aïnouz também marcam presença. Até 15 de outubro, uma jornada cinematográfica imperdível! Saiba mais detalhes de tudo que vai rolar por aqui !

Quando? 5 a 15 de outubro (todos os dias da semana), em diversos horários ( veja a programação completinha )

Onde? Diversos locais pelo Rio de Janeiro

Quanto? Diversos valores que variam de R$ 10 a R$ 32, com opções gratuitas!

Acessibilidade? Não foi informado

Festa Literária das Periferias

A 13ª edição da Festa Literária das Periferias (Flup) está chegando e promete ser um evento incrível! Este festival internacional reúne poetas de todo o mundo para o II World Poetry Slam Championship (WPSC), um campeonato mundial de Slam.

Além disso, a Flup contará com debates com personalidades renomadas como Conceição Evaristo , Nêgo Bispo , Emicida , Leda Maria Martins , MV Bill e Marcelo D2 , nomes de peso!

A programação musical será estrelada por artistas como Rita Benneditto , Leci Brandão , Teresa Cristina , Bia Ferreira , Xamã , Linn da Quebrada e a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem .

É muita gente boa com arte e cultura reunidos, bora?

Quando? 12 a 22 de outubro (todos os dias), em diversos horários! (Confira a programação completa aqui)

Onde? Em diversos locais diferentes no Rio! Clique aqui e não perca nada!

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Primavera de Teresa

Um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro, Santa Teresa , vai fazer um festão para comemorar o aniversário de 242 anos !

Primavera de Teresa vai ter uma extensa programação com arte , cultura e gastronomia — tudo o que todo mundo gosta! As variadas atrações vão acontecer em diferentes pontos de Santa Teresa, como atividades infantis, apresentações musicais e uma procissão em homenagem à padroeira.

Para o Circuito Gastronômico, os chefs dos bares e restaurantes vão servir pratos com o frescor e o aroma da primavera, estação que recém chegou e deixa o bairro mais bonito!

Para ver a programação completa, clique aqui !

Quando? 12 a 15 de outubro (de quinta a domingo), em diversos horários

Onde? Em diversos locais pelo bairro de Santa Teresa – Acesse o site do evento e veja todos os detalhes

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Brincar é Ciência

Outubro também é Mês das Crianças e, pensando nisso, o Museu do Amanhã preparou uma programação gratuita e perfeitíssima! O programa Brincar é Ciência vai dominar o pedaço com o tema “Aqui é a Terra”.

Vai rolar de tudo um pouco: práticas educativas STEAM, uma Horta do Amanhã para aprender sobre meio ambiente, contação de histórias para dar um gás na imaginação e brincadeiras de fazer o coração pular de alegria.

Para não ficar de fora, garanta seu lugar fazendo a inscrição prévia pelo site oficial do museu .

Quando? 10, 12, 14 e 15 de outubro (terça, quinta, sábado e domingo), em diversos horários!

Onde? Museu do Amanhã | Praça Mauá, 1 – Centro

Quanto? Grátis. Reserve seu lugar por aqui :)

Acessibilidade? Não foi informado

Samba do Omar no Circo Voador

Alô, amantes do samba!

O Samba do Omar vai fazer uma noite abençoada de ritmo e alegria no Circo Voador. Vai ter muita música boa com Peso na Balança, Sambar&Love, Roda da Marcelle Britto, As Brabas do Samba e DJ Ilton.

E aquela combinação campeã do Bar do Omar vai estar lá: cerveja gelada e o famoso Omaracujá.

Quando? 13 de outubro (sexta-feira), a partir das 20h

Onde? Circo Voador | R. dos Arcos, s/n – Centro

Quanto? A partir de R$ 40. Compre sua entrada aqui

Acessibilidade? Não foi informado

Baile Black Bom na Praça Mauá

Animando a Praça Mauá a festa Black Bom faz uma viagem no tempo da Black Music !

A galera vai tocar releituras dos maiores clássicos dos gêneros executados pela banda Consciência Tranquila – Coletivo de Black Music . O grupo não vai deixar ninguém parado com um baile dançante que remete ao Movimento Balck Rio e ao Soul Train dos anos 70 .

O repertório conta com músicas de grandes nomes como Michael Jackson , Heatwave , Chanson , Stevie Wonder , Tim Maia , Bruno Mars , Rihanna , Snoop Doog , Sabotage , entre outros.

Quando? 14 de outubro (sábado), às 16h

Onde? Praça Mauá

Quanto? Grátis!

Acessibilidade? Não informado pelo evento

Feira da Rua do Lavradio

Quer dar uma olhadinha em artesanatos , roupas , sebos e artigos de antiguidades ?

A Feira da Rua do Lavradio é o lugar para encontrar tudo isso e um pouco mais! Uma das feiras mais concorridas do Rio está de volta no final de semana e é um programão para quem ama garimpar!

Quando? 14 de outubro (sábado), das 14h às 17h

Onde? Rua do Lavradio – Lapa

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Choro Arruma Meu Coreto

A famosa roda de choro acontece quase religiosamente aos domingos! Os músicos amadores e profissionais se reúnem para animar a praça e os visitantes.

Nada como terminar o feriadão com um pouco de música, conversa e alegria, né?

Quando? 15 de outubro (domingo), a partir das 11h

Onde? Praça de São Salvador – Laranjeiras

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não informado pelo evento

Tem MUITOOOO mais:

