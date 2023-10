Redação 7 restaurantes e cafés para comer na Avenida Paulista

A Avenida Paulista é um dos principais pontos turísticos de São Paulo, reunindo atrações culturais para perder de vista! Mas, além disso, é um dos principais pontos gastronômicos da cidade !

Com diversas opções legais e variadas de restaurantes e cafés, a Catraca Livre listou alguns dos melhores lugares para se deliciar e curtir uma das avenidas mais movimentadas do país!

Charme da Paulista

Av. Paulista, 1499 – Bela Vista

@charme_da_paulista

Funcionamento 24 horas

Bem em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, no coração da Paulista, o Charme da Paulista é o lugar ideal para começar a comilança de manhã com um café da manhã e um pingado, e só parar de noite no happy hour!

Aberto 24 horas , o local serve de tudo: porções, lanches, pratos executivos e aquela cervejinha gelada! Com preços mais acessíveis e um visual único, é um lugar para todos os públicos que frequentam a Avenida Paulista!

Bovinu’s Grill

Av. Paulista, 735 – Bela Vista

@bovinuspaulista

Segunda a sexta, das 11h30 às 15h | Sábado e domingo, das 11h30 às 16h

Dentro do ClubHoms, o Bovinu’s Grill é uma das melhores opções para comer MUITO bem! O restaurante oferece um buffet com opções variadas que vão desde comida japonesa, salada, legumes, arroz, massas até uma área dedicada para carnes!

O restaurante trabalha com o quilo ou com valor único, que permite que você coma quantas vezes quiser e ainda dá direito à uma mesa cheia de sobremesas !

É a pedida certa para um almoção completo!

Jota Burguer

R. Pamplona, 529 – Jardim Paulista

@jotahamburguers

Segunda a domingo, das 11h30 às 22h

Para quem ama lanches, o Jota Burguer é uma ótima parada para comer na Avenida Paulista! Localizado no jardim ao lado do Shopping Cidade São Paulo , além de um lugar agradável cheio de árvores e bancos, o Jota serve um dos melhores hambúrgueres da região.

Servidos com batata frita, são várias opções de lanches com carne vermelha, carne de frango e até opção vegetariana! Não deixe de experimentar o milk shake que é uma delícia!

Ça-Va

R. Carlos Comenale, 277 – Bela Vista

@cavaerickjacquin

Segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h | Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h30 | Domingo, das 12h às 17h (apenas almoço)

O restaurante francês do renomado chef Érick Jacquin fica colado na Avenida Paulista e reúne as melhores delícias da França!

Com boas opções de pratos com carnes e legumes, o Ça-Va foi comprado por Jacquin em 2021 após a exibição no programa “Pesadelo na Cozinha”!

Caffè Ristoro Casa das Rosas

Av. Paulista, 37 – Paraíso

@cafferistoro

Segunda, das 11h às 18h | Terças a sexta, das 11h às 19h | Sábado e domingo, das 9h30 às 19h

O Caffè Ristoro é um refúgio da cidade no meio da Avenida Paulista e fica localizado atrás da Casa das Rosas , um dos muitos espaços culturais na região!

Com o cardápio recheado de delícias da cozinha italiana, como risotos, massas e lasanhas, o ambiente dá uma atmosfera incrível! Além de pratos, o lugar também conta com salgados e bebidas para um café da manhã ou da tarde pra lá de recheado!

Padaria Bella Paulista

Rua Haddock Lobo, 354 – Cerqueira César

@padariabellapaulista

Funcionamento 24 horas

A Padaria Bella Paulista é um lugar para todos os gostos, com pães, bolos, lanches, pratos e até pizza. Seja para um café da manhã rápido, um almoço casual ou um lanche no meio da tarde.

A padaria serve pratos executivos, buffet de café da manhã, hambúrgueres e muito mais, 24 horas por dia!

Café Terraço

Av. Paulista, 119 – Bela Vista

@sescavpaulista

Terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado e domingo, das 10h às 18h30

Finalizando com grande estilo a lista, o Café Terraço além de servir comidinhas e doces maravilhosos, leva você até ao alto do Sesc Paulista para comer e se deliciar com uma vista privilegiada da cidade!

Conseguindo ver São Paulo quase completo, o restaurante fica no último andar do Sesc Paulista e também une comida boa com cultura!

