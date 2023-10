Redação Spotify Podcast Festival reúne podcasters e histórias únicas em SP

Quem não ama ouvir uma boa história, né? Então prepare os ouvidos, porque o Spotify Podcast Festival chegou para ficar!

No dia 4 de novembro vai rolar a primeira edição do evento, que mesmo novinho já promete uma experiência única para os amantes de podcasts. No Instituto Tomie Ohtake , em SP, você vai poder assistir conversas de grandes criadores de pertinho, ter a chance de participar de um meet&greet e muito mais!

Já se imaginou cara a cara com seus podcasters favoritos? Entre os participantes do Spotify Podcast Festival estão nomes como Mano Brown , Camila Fremder , Alexandre Ottoni (Jovem Nerd), Deive Pazos (Azaghal), Boo Unzueta , Tata Estaniecki , Natália Sousa , e muitos outros.

Desde a comédia até discussões e debates sobre assuntos importantes, a programação promete agradar todo mundo! É o primeiro evento da plataforma dedicado a conectar fãs e criadores de podcasts no Brasil.

Os ingressos para o Spotify Podcast Festival já estão à venda por R$ 50 e R$ 25 por sessão . . As vendas vão até o dia 4 de novembro ou enquanto houverem ingressos disponíveis, então corre e para comprar o seu – clique aqui .

Confira a programação completa do Spotify Podcast Festival:

Bom dia, Obvious | Marcela Ceribelli

É Nóia Minha? | Camila Fremder

Nerdcast | Alexandre Ottoni (Jovem Nerd) e Deive Pazos (Azaghal)

Pod Delas | Boo Unzueta e Tata Estaniecki

Mano a Mano | Mano Brown

Gostosas também choram | Lela Brandão

Para dar nome às coisas | Natália Sousa

Os Sócios | Bruno e Malu Perini

Inteligência Ltda | Rogério Vilela

Modus Operandi | Carol Moreira e Mabê

Um Milkshake chamado Wanda com Samir Duarte e Marina Santa Helena

Ticaracaticast | Carioca e Bola

Coloca o fone e já vai entrando no clima:

SP é terra de cultura!

