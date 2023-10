Redação Festival Sabores da Terra serve delícias no Memorial da América Latina

Quem aí é caipira e ama uma comida caseira? É melhor ir preparando o apetite porque o Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra está de volta em grande estilo para sua 29ª edição !

Com um toque caipira que é “bão com força”, o evento que conquistou os corações de 20 mil paulistanos no ano passado retorna ao Memorial da América Latina , nos dias 21 e 22 de outubro .

Das 11h às 21h , durante o sábado e o domingo, a comida raiz vai invadir e tomar conta da capital com uma explosão de sabor e cultura. São mais de 50 operações gastronômicas prontas para servir pratos típicos feitos no disco de arado , no tacho , no fogão à lenha e no fogo de chão .

Como a comida não desce sozinha, para acompanhar cerveja e chopp gelados e cachaça típica! E não para por aí — música , dança , roda de conversa literário-musical , feira de pequenos agricultores do estado e até área kids, além de nove atrações que embalam o ritmo do Festival Sabores da Terra!

A melhor parte é que a entrada é gratuita e é muito fácil de chegar, descendo na estação Barra Funda do Metrô ! Quem não come carne mas quer participar da festa caipira, pode se esbaldar em muitas opções de pratos vegetarianos .

Depois de percorrer 14 cidades paulistas , o Festival Sabores da Terra é uma celebração da cultura caipira e que valoriza essa herança única.

Já fique com água na boca para o Festival Sabores da Terra:

Se quiser saber mais sobre a programação, o que vai rolar e todos os detalhes é só acessar o site do festival ! Se eu fosse você já iria calçando o chapéu e a bota porque o negócio vai ser “bão demais da conta”! Simbora pro Memorial da América Latina!

