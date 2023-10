Redação Festival do Mercadão serve pratos típicos alemães e franceses

Provar novas delícias é tudo de bom! Graças à 8ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura do Mercadão , você vai poder se deliciar com os principais pratos alemães e franceses !

Nos dias 13 e 14 de outubro, o Mercado Municipal vai se tornar um pedacinho da Alemanha e da França no Brasil, das 10h às 16h .

Para começar a comilança da melhor maneira, na abertura vai rolar a tradicional sangria do primeiro barril de cerveja , uma tradição importada diretamente da Oktoberfest de Munique, que acontece há mais de 200 anos!

Além disso o cardápio alemão vai ter cuca , strudel de maçã , schnitzel , codorna assada , batata recheada , salsicha artesanal e, é claro, cerveja !

O Festival do Mercadão também vai dar água na boca com os sabores e a cultura da França. Éclair , croissant , baguetes , rillettes , flan parisiense , far breton com ameixas, clafoutis com cerejas, cannelés , f inancier macaron , crème de caramel , torta chocolate , geleias , petit gateu , vinhos franceses , pretzel , batata rosti e muito mais estarão esperando por você.

Complementando a programação cultural, apresentações de músicas e danças típicas vão cativar todos os visitantes! Ensemble , Balé da Escola de dança de São Paulo , Banda alemã e Jazz são algumas das atrações que vão te levar diretamente para Alemanha e França.

E se você é daqueles que ama levar uma lembrancinha para casa, não vai sair de mãos vazias da lojinha de artesanatos!

E aí? Vai perder esse banquete cultural?!

