Festival das Marias promove maratona cultural gratuita em SP

O Brasil se prepara para receber a quarta edição do Festival das Marias , um Festival Internacional de Artes no Feminino que promete encantar. O evento está agendado para os dias 6, 7, 8 e 10 de outubro de 2023 e será realizado em locais icônicos, como o Mundo do Circo, o MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo e o Teatro Sérgio Cardoso. A melhor notícia? Todas as atividades são gratuitas.

O festival começa em grande estilo em 6 de outubro, com apresentações no Mundo do Circo , no Parque da Juventude, incluindo espetáculos como “Na Casa da Rosa” e “Nós Podemos!”. Em 7 de outubro, no MIS , inicia-se com uma mesa redonda sobre o Empoderamento da Mulher da Periferia pela Literatura, seguida de sessão de autógrafos com escritoras renomadas.

O dia 8 de outubro é dedicado às crianças com o primeiro Festival das Mariazinhas, oferecendo diversas atividades e uma sessão de cinema. A finalização, que vai rolar no dia 10 de outubro, Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, o MIS exibirá dois filmes da cineasta Mounia Meddour , enquanto o Teatro Sérgio Cardoso apresentará três atrações circenses emocionantes.

O Festival das Marias, que começou em Portugal em 2019, enfatiza o protagonismo feminino e a valorização da criação artística das mulheres. A edição brasileira é organizada por entidades culturais, proporcionando uma oportunidade única de celebrar a arte no feminino e promover a igualdade de gênero. Bora?

A programação completa e mais informações você encontra no site oficial ou nas redes sociais do evento !

