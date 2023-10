Redação Musical inspirado na Broadway desembarca no Teatro Gazeta!

No dia 10 de outubro a magia vai encantar o público quando o Teatro Gazeta abrir suas portas para receber o espetáculo único e gratuito “ Brincando com a Broadway – Aos Cantos e Encantos dos Musicais ”.

Em uma sessão única às 20h , a trama, que mistura humor e emoção, conta a história de Zirabér , uma mineira que desembarca em São Paulo em busca de seus sonhos.

Para ajudar a contar a história, clássicos da Broadway como “ Cabaret “, “ A Bela e a Fera ” e “ Les Misérables ” ganham vida, juntamente com hits mais recentes, como a icônica “ Let it Go ” de Frozen.

Destaque também para a vibrante interpretação das músicas de Carmen Miranda , que prometem levar o público a uma viagem nostálgica.

Além do espetáculo, quem for ao musical no Teatro Gazeta leva também um presente especial: um livro ilustrado inspirado na produção, repleto de detalhes sobre a vida e os sonhos de Zirabér, além de curiosidades fascinantes sobre os bastidores dos musicais da Broadway.

O espetáculo ainda tem acessibilidade com linguagem de libras para todo mundo conseguir participar e se emocionar junto!

Prepare-se para uma noite de pura magia, risadas e canções inesquecíveis – este é um evento que você não vai querer perder! Para garantir seu lugar é só acessar o site e reservar seu ingresso.

Agora silêncio, o espetáculo vai começar!

