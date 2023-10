Redação Exposição de Helena Lopes na Unibes Cultural apresenta reflexões sobre o Holocausto

Preparem-se para uma experiência artística única: a renomada artista visual Helena Lopes apresenta na Unibes Cultural sua mais recente exposição, “Do Chão para o Chão” .

A mostra é um verdadeiro mergulho nas raízes polonesas de Helena e nas reflexões profundas sobre o Holocausto. Com 29 obras inéditas que incluem imagens digitais, impressões em fine art, vídeo projeção e textos, “Do Chão para o Chão” promete mexer com nossas emoções.

E a melhor parte? A entrada é gratuita e a exposição é para todas as idades! Você pode visitá-la até 29 de outubro de terça a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, das 12h às 19h.

A mostra, que tem curadoria da renomada Renata Azambuja e expografia de Gero Tavares, começou a surgir quando Helena visitou o Museu Estadual de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, em 2019.

Ela ficou tão impactada com o chão desse museu, cheio de histórias, que resolveu transformar essas impressões em arte. A ideia é que as cores e a textura do chão contem as histórias daquele lugar.

De volta ao Brasil, Helena usou suas habilidades de edição no Photoshop para dar vida a essas imagens e criar narrativas únicas. Foi como se ela se transformasse numa arqueóloga que desenterra segredos do passado. E o resultado é incrível.

A curadora Renata Azambuja explica que a exposição mistura realidade e ficção, com fotografias, vídeos e textos que contam histórias da família de Helena baseadas nas imagens do chão. “A artista imagina e inventa as histórias sobre a família dela e as imagens a partir das fotografias do chão que fotografou”, explica.

Além disso, a exposição está acontecendo em dois lugares ao mesmo tempo: na Galeria Unibes Cultural, em São Paulo, e no Museu Nacional da República, em Brasília.

Em São Paulo, o chão da galeria está coberto com as imagens que deram origem à exposição, o que cria uma experiência super imersiva.

E tem mais! No mês de outubro, teremos atividades extras. No dia 4, às 19h, Helena Lopes e Renata Azambuja vão bater um papo com o público e fazer uma visita guiada pela exposição.

Já no dia 18, também às 19h, terá um bate-papo literário sobre os livros “Do Chão para o Chão” e “Meu pai, um desconhecido”, de David Levisky. Os dois livros exploram a ancestralidade e a memória pessoal e coletiva.