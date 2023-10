Redação Breakfast Weekend: SP recebe festival de café da manhã em hotéis

Essa notícia quentinha e deliciosa é para todos os amantes do café da manhã! O Breakfast Weekend acabou de sair do forno e a 4ª edição do festival já está rolando e vai até 29 de outubro .

Esse festival matinal incrível oferece menus exclusivos e descontos de até 30% que vão fazer seu paladar dançar de alegria! São 30 estabelecimentos com os melhores cafés da manhã estão participando.

O Hilton Hotel , a rede Le Pain Quotidien , o Nica Café , o Nouzin , os Cakess e o Grand Mercure são só alguns dos lugares que você pode começar o dia da melhor forma!

A lista completa dos participantes está disponível no site oficial do evento. Por lá você também pode fazer suas reservas. Não perde tempo, clique aqui , e já prepare o apetite que tem muuuuuuita delícia!

Como funciona: você pode escolher entre as casas que oferecem o sistema de buffet ou optar por combos, todos divididos em quatro faixas de preços: R$ 34,90 , R$ 44,90 , R$ 54,90 e R$ 84,90 .

Muitos dos participantes estão preparando cardápios especiais em várias categorias. Então, tem opção para todos os gostos e bolsos! O festival acontece de segunda a segunda . Dá para se esbaldar a semana toda!

Nas três primeiras edições, que rolaram em outubro de 2021, junho de 2022 e maio de 2023, o Breakfast Weekend já conquistou o coração de aproximadamente 60 mil amantes de café da manhã. E desta vez, a expectativa é levar esse número a 20 mil pessoas !

Tem programa melhor do que começar o dia tomando aquele café da manhã completo? Bora curtir o Breakfast Weekend!

