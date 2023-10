Redação A criançada vai se divertir na Mostra Circense da Unibes Cultural

A Unibes Cultural se transformou em um espetacular picadeiro para celebrar o Mês das Crianças em grande estilo. Nos dias 7, 8, 14 e 15 de outubro, o local conhecido por ser um epicentro cultural em São Paulo abre suas portas para a “ Primeira Mostra Circense Unibes Cultural “, oferecendo uma programação repleta de atrações imperdíveis, tudo isso com ingressos gratuitos.

Sob o slogan “Respeitável público, o circo chegou” , esta primeira mostra circense promete encantar o público de todas as idades. Com atividades programadas das 12h às 18h, ao longo de dois emocionantes finais de semana, os visitantes têm a oportunidade de desfrutar de 11 grupos diferentes e 24 espetáculos, em uma festa dedicada especialmente às crianças.

Entre as atrações que aguardam o público, destacam-se acrobacias, ilusionismo, piruetas e palhaçadas, além de performances de circo de rua, números com fantoches e estudos teatrais, proporcionando uma experiência completa e diversificada.

A arte circense, com sua tradição milenar, continua atraindo pessoas de todas as idades, e este evento não só celebra essa rica herança cultural, como também apoia artistas independentes que mantêm a chama do circo acesa.

Para aqueles que desejam participar dessa emocionante celebração circense, os ingressos estão disponíveis para aquisição online através do site . Não perca a chance de vivenciar essa incrível experiência neste Mês das Crianças.

Confira a programação completa:

07/10, sábado

12h | Lolô Barnabé (Cia Circo de Bonecos)

13h | Um Incrível Show de Mímica (Damião Cia)

14h | Atenção, Respeitável Público! (Damião Cia)

15h | A Nova Tournée (Cia Circo de Bonecos)

16h | Circo de Coisas (Cia Circo de Bonecos)

17h | Xinfrim (MB Circo)

08/10, domingo

12h | Risoshow (MB Circo)

13h | Mamulengo da Folia (Cia Mamulengo da Folia)

14h | MalabaRindo (MB Circo)

15h | Cirqu&tal (MB Circo)

16h | Circo da Luz (Cia Ateliera)

17h | O Sol, a Lua e a Água (Cia Ateliera)

14/10, sábado

12h | A Alegria Contra Ataca! (Cia Moscas Volantes)

13h | Circulando (Cia Los Circo Los)

14h | Yoyo, Subir y bajar hasa encontrase (Cia Los Circo Los)

15h | Jerônimo Show (Circo Caramba)

16h | Quiçá (MB Circo)

17h | Audácia (Cia Terrível)

15/10, domingo

12h | O Carteiro e a Bicicleta Acrobática (Cia Sabatino Bros.)

13h | Casasa (Cia Sabatino Bros.)

14h | A Morte do Mané Bufão (ProCênicos)

15h | “Delgadina” e a Cobra Mágica (Cia Ateliera)

16h | Bululu (Damião Cia)

17h | Vanilla Show (Cia Terrível)

