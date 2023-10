Redação Festival Melhor Dia: Edi Rock, Matuê, Veigh e Tasha e Tracie em SP

O Vale do Anhangabaú se transforma em um grande palco para a cultura hip-hop! As batidas e as rimas do rap e do trap vão tomar conta de SP no dia 7 de outubro , durante o Festival Melhor Dia !

Das 17h às 07h da manhã , muita gente de peso vai cantar e deixar a energia lá em cima! Muita música, energia, arte e até sustentabilidade! Se liga em todos os detalhes:

Com a 2ª edição a todo vapor, a programação é de deixar qualquer fã de música urbana animado. Grandes nomes como Edi Rock , Matuê , Djonga e MC Hariel estão prontos para incendiar o palco.

Além deles, Veigh , Vulgo FK , Tasha & Tracie , Teto , Cone Crew , Luccas Carlos , Deekapz , Cinara e Vincee fazem parte da seleção diversificada de artistas que trazem sua paixão e originalidade para o palco do festival.

O rolê vai rolar no Vale do Anhangabaú e os ingressos são vendidos a partir R$ 150 , de acordo com o lote. Para quem quiser curtir muita música, pagar mais barato no ingresso e ajudar quem precisa, há a opção do ingresso solidário, além da entrada inteira e a meia-entrada.

