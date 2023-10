Redação Curta o Mês das Crianças com muita diversão no Sesc Consolação

O Sesc Consolação realiza a programação Brincantes, uma opção incrível para curtir o Mês das Crianças! Nos fins de semana e no feriado de 12 de outubro, a diversão está garantida com circo, música, teatro, cinema e literatura. E o melhor? A maioria das atividades é de graça e perfeita para todas as idades.

Você não pode perder o Grupo Girasonhos , que vai soltar a imaginação com contação de histórias, cantigas de roda e uma viagem literária pelas obras de escritoras infantojuvenis.

A Cia Suno , com 25 anos de palhaçadas, vai arrancar gargalhadas com seu humor, mágicas e acrobacias. Tem também sessões de cinema com filmes feitos sob medida para as crianças e um espaço de brincadeira para os pequenos até seis anos. Ah, e não esqueça das atividades recreativas e esportivas para gastar energia!

No feriado de 12 de outubro, o Grupo Triii vai ser a estrela com o show interativo “Mirabolâncias”. E tem mais: o Coletivo Projeto Matilha & Roça De Rua vai convidar todo mundo para plantar poemas juntos, e você ainda vai encontrar artistas ambulantes vestidos de vendedores(as) de sorvete contando histórias de verão na atividade “ Olha o teatro Lambe Lambe !”. Tá demais, né?

Para saber tudinho que vai rolar e fazer as inscrições, basta acessar o site oficial do Sesc !

