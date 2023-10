Redação Cinemateca recebe a Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo

Alô, cinéfilos! Preparem os baldes de pipoca, pois a Cinemateca Brasileira está prestes a trazer um pedaço da história do cinema com a 9ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo , que vai rolar entre os dias 5 e 15 de outubro .

São 15 filmes incríveis em exibição que vão te transportar para a cultura do Leste Europeu e para acompanhar essas maravilhas do cinema você não paga nada, basta chegar retirar os ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência de cada sessão.

A abertura do evento promete tudo com “ Khitrovka. O Signo dos Quatro ” (2023). A trama intrigante inspirada em Arthur Conan Doyle e no trabalho do jornalista Vladimir Gilyarovsky estreou em mais de 1800 salas na Rússia!

Além dessa aventura misteriosa, a mostra reserva um Especial América Latina, apresentando pérolas como “ Eu Sou Cuba ” (1964), de Mikhail Kalatozov . Outras produções que retratam as lutas e resistências durante as ditaduras nas décadas de 1960 e 1970, como “ Essa Doce Palavra Chamada Liberdade ” (1972), de Vytautas Zalakevicius , e “ Noite sobre o Chile ” (1977), de Sebastian Alarcón e Aleksandr Kosarev , também fazem parte da programação!

A 9ª Mostra Mosfilm também vai destacar o renomado diretor Andrei Tarkovsky com uma sessão dupla de suas obras, incluindo o aclamado longa “ O Espelho ” (1975) e o média-metragem “ O Rolo Compressor e O Violinista ” (1960).

E não para por aí: a experiência vai além das telonas, com exposições, oficinas de pintura, roda de alfabetização e uma deliciosa oferta de comidas, bebidas e artesanato típico do Leste Europeu.

Vai ser uma oportunidade imperdível para mergulhar em histórias cativantes da Rússia e da América Latina! Para você não perder a sessão do seu filme favorito, dá uma olhadinha na programação completa e no site da Cinemateca Brasileira.

Filmes e horários da 9ª Mostra Mosfilm:

Quinta-feira, 05 de outubro

19h30 – “KHITROVKA. O SIGNO DOS QUATRO” (2023)

Sexta-feira, 06 de outubro

16h – “OS TREZE” (1936)

18h – “AS CRIANÇAS DE SEGUNDA-FEIRA” (1997)

20h – “O ROLO COMPRESSOR E O VIOLINISTA” (1960)

20h – “O ESPELHO” (1975)

Sábado, 07 de outubro

14h – “O FIM DE SÃO PETERSBURGO” (1927)

15h30 – “NAS ALTURAS” (1957)

16h – Oficina de Matryoshkas e Língua Russa

18h – “KHITROVKA. O SIGNO DOS QUATRO” (2023)

20h30 – “EU SOU CUBA” (1964)

Domingo, 08 de outubro

14h – “ENCONTRO NO ELBA” (1949)

16h – “OPERAÇÃO Y E OUTRAS AVENTURAS DE SHURIK” (1965)

17h45 – “ESTAÇÃO DE TREM PARA DOIS” (1982)

20h30 – “VIY – O ESPÍRITO DO MAL” (1967)

Quinta-feira, 12 de outubro

14h – “ENCONTRO NO ELBA” (1949)

16h10 – “AS CRIANÇAS DE SEGUNDA-FEIRA” (1997)

18h – “NAS ALTURAS” (1957)

19h45 – “ESSA DOCE PALAVRA CHAMADA LIBERDADE” (1972)

Sexta-feira, 13 de outubro

14h – “ESSA DOCE PALAVRA CHAMADA LIBERDADE” (1972)

17h – “NOITE SOBRE O CHILE” (1977)

19h – “NUREMBERG” (2023)

21h30 – “VIY – O ESPÍRITO DO MAL” (1967)

Sábado, 14 de outubro

14h – “OPERAÇÃO Y E OUTRAS AVENTURAS DE SHURIK” (1965)

15h45 – “OS TREZE” (1936)

17h – Oficina de Matryoshkas e Língua Russa

17h50 – “ESTAÇÃO DE TREM PARA DOIS” (1982)

20h20 – “O ROLO COMPRESSOR E O VIOLINISTA” (1960)

20h20 – “O ESPELHO” (1975)

Domingo, 15 de outubro

14h – “O FIM DE SÃO PETERSBURGO” (1927)

15h20 – “NOITE SOBRE O CHILE” (1977)

17h15 – “EU SOU CUBA” (1964)

19h45 – “KHITROVKA. O SIGNO DOS QUATRO” (2023)

Quer emendar uma sessão na outra? Olha quanta coisa para assistir:

Veja também: Mostra de Cinema Chinês de SP exibe filmes inéditos de graça

Veja também: 10º Festival de Finos Filmes exibe títulos premiados em SP

Veja também: CCBB SP exibe 29 filmes clássicos da Pixar por apenas R$ 10