Oferecimento Beck's Beck’s transforma Faria Lima em pista de dança futurista com DJ Vintage Culture

Você que está contando os dias para a volta do Tomorrowland ao Brasil já pode ir aquecendo o coração para a magia desse que é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo! Isso porque a Beck’s , a cerveja oficial do evento, preparou uma festa gigante que vai transformar a avenida Faria Lima em pista de dança futurista!

O rolê tem entrada grátis e acontece nesta terça-feira, dia 3, das 18h às 20h, na praça junto ao ComplexoB32, onde fica aquela famosa escultura de baleia. Partiu?

E esse esquenta poderoso ainda conta com um setlist especial de ninguém menos do que o DJ Vintage Culture , que se tornou destaque no cenário internacional de música eletrônica e é uma das atrações do festival.

E, para deixar essa festona ainda mais especial, a Beck’s preparou um momento open bar com distribuição gratuita da cerveja.

O esquenta é só uma das muitas surpresas que aguardam os fãs de música eletrônica, garante Felipe Cerchiari, diretor de marcas globais da Ambev. “Conseguimos trazer de volta ao Brasil o maior festival de música eletrônica do mundo, após sete anos. Então, não faltam motivos para celebrarmos. Afinal, Beck’s é a chave que desperta a magia do Tomorrowland Brasil e essa iniciativa é apenas o começo de tudo o que estamos preparando para o festival”.

Beck’s te leva ao Tomorrowland

Nesta quarta-feira, dia 4, Beck’s ainda anuncia os ganhadores do concurso nas redes que vai levar 25 fãs da marca, com direito a um acompanhante, ao Tomorrowland Brasil, nos dias 12, 13 e 14 de outubro.

Para concorrer a experiência imersiva diretamente na cidade de Itu, em São Paulo, os participantes de todo o país gravaram vídeos explorando efeitos de transição criativa, técnica que consiste em emparelhar as músicas para que a passagem entre uma e outra se torne imperceptível.

Os melhores vídeos serão escolhidos por um júri de peso, composto por ninguém menos do que Ary Fontoura, Carola, Deekapz, Jonas Amador e Chay Suede . O resultado sai nas redes sociais da Beck’s . Fique ligado!