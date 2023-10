Redação Avenida Paulista ganha uma hamburgueria do Jurassic Park pra chamar de sua

Em comemoração aos 30 anos de lançamento da franquia Jurassic Park, o Burger King fez uma parceria inédita com a Universal Products & Experiences pra realizar uma uma experiência única em dois restaurantes da marca.

Quem for ao endereço do BK na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 633, cruzamento com a Avenida Paulista, terá a possibilidade de conferir uma ambientação toda especial e perfeita para quem é apaixonado pelos dinos da franquia.

O restaurante terá uma reformulação completa de sua fachada e interior com o tema de Jurassic Park, transportando os visitantes para uma aventura jurássica enquanto aproveitam os sanduíches do Burger King, incluindo os combos exclusivos da campanha.

Desde a entrada, os detalhes cuidadosamente projetados e elementos de design lembram a era dos dinossauros: sinais de alerta, telas simulando vidros quebrados, dinossauros em 3D, pegadas em tamanho gigante, som ambiente de dinossauros e muito mais é o que os clientes podem esperar da loja da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Além disso, mais uma surpresa aguarda quem for à loja: algumas mesas terão um sensor que vibrará de tempos em tempos, sempre que um dinossauro estiver próximo! Tome cuidado e não faça movimentos bruscos!

As surpresas não param por aí e se estendem para a Zona Leste de São Paulo. O BK Drive da Avenida Ragueb Chohfi, 2142, também participará das celebrações e terá uma T.Rex em 3D e em tamanho real pra recepcionar quem passar pela pista da unidade. Outros dinossauros também estarão presentes, sendo que um deles pode estar te observando bem de perto.

Passaportes e experiência completa

Para tornar a experiência ainda mais jurássica, o Burger King se une ao Jurassic Park Burger Restaurant, localizado no Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo e o único restaurante oficial da Universal Products & Experiences no Brasil.

Além de um cardápio completo e temático, o local proporciona uma experiência imersiva, na qual os clientes podem entrar em diferentes cenários que recriam as cenas mais icônicas do filme Jurassic Park.

Para ganhar acesso a experiência imersiva e sensorial no Jurassic Park Burger Restaurant, os clientes deverão completar o percurso apresentado no passaporte que receberão em uma das duas lojas do Burger King participantes (Avenida Paulista e Avenida Ragueb Chohfi).

Ao comprar um combo, o passaporte é carimbado e, na terceira e última etapa do percurso, no Jurassic Park Burger Restaurant, na compra do novo burger T.Rex, os clientes serão contemplados com uma credencial para a experiência no local, tornando sua diversão ainda mais completa e gostosa.

Novos combos e sanduíches especiais

Com o lançamento das lojas temáticas do BK, a rede traz sanduíches e combos especiais para comemorar a parceria jurássica. Diferente de outros lançamentos da rede, o universo de Jurassic Park com Burger King terá duas opções diferentes de combos, com produtos especiais.

O combo 1 é composto pelo BKSSAURO Burger (pão fofinho com gergelim, hambúrguer de carne bovina grelhado, fatia de queijo derretido sabor cheddar, o exclusivo molho verde sabor grelhado combinado com batata chips, alface, tomate e a maionese do BK), batata média e free refill. O combo é embalado em uma caixa réplica de papel do famoso carro do filme.

Já o combo 2 é composto por um Ovo de Dinossauro + Dino Chicken, que abriga pedaços de frango empanados em formato de dinossauros e pegadas, além de batata frita pequena como acompanhamento e free refill.

Nas duas opções há a possibilidade de turbinar o pedido com o Dino Sundae, feito com massa sabor baunilha, calda sabor maçã verde e um biscoito feito de casquinha de biju decorado com o logo de Jurassic Park.