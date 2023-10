Oferecimento Wine Locals 3 eventos em SP para qualquer apaixonado por vinho ir ao menos uma vez na vida

Quem disse que é preciso sair da cidade pra descobrir os sabores e aromas incríveis que os vinhos têm a oferecer? Sim! A Wine Locals está recheada de rolês perfeitos em São Paulo para os amantes dessa bebida divina!

Esse guia precioso oferece experiências pra quem busca conhecer mais rótulos, provar os sabores de diferentes uvas e aprender mais sobre esse universo delicioso.

E o melhor é que não são rolês pensados só para os entendidos. São rodízios, harmonizações, degustações, visitas guiadas e passeios deliciosos para qualquer pessoa disposta a experimentar o novo!

Agora bora saber mais sobre os rolês que separamos pra você?

Ideal pra quem curte saborear uma boa taça de vinho em um lugar aconchegante, a degustação no Miya Wine Bar é harmonizada com entradinhas criadas pelo chef Flávio Miyamura , especialista em menus contemporâneos.

Com atmosfera intimista, o bar tem três ambientes bem confortáveis, além de uma área externa perfeita pra quem vai no rolê de galera. O espaço é integrado à loja de vinhos Grand Cru, em um charmoso sobrado em Pinheiros.

Na degustação, você é guiado por um sommelier e experimenta uma sequência de quatro rótulos. O primeiro deles é um espumante Victoria Geisse Vintage Rosé para provar com uma tostada de milho com atum marinado, maionese de wasabi e saladinha wakame – prato premiado do chefe!

A segunda taça é o italiano Taló Primitivo Di Manduria, harmonizado com um pastel de queijo Brie. Já o vinho espanhol Mas Martinet Mas Marer é a terceira delícia, acompanhada por uma mini arepa de ragu de carne. A degustação termina com o Kracher Spatlese Cuvee, um vinho de sobremesa que casa perfeitamente com o queijo azul servido como acompanhamento.

A experiência custa R$169 por pessoa e acontece de terça a sexta, das 18h às 21h, ou aos sábados, das 13h às 21h. Agende agora aqui!

Nada como um belo rodízio pra reunir os migos e provar novos vinhos. E você vai ter uma experiência premium no bar da vinícola Campestre , criadora da linha premiada Zanotto e da Pérgola, que ficou famosa nas redes sociais.

Esse wine bar incrível está na dentro da casa da vinícola gaúcha em Pinheiros e tem uma decoração toda charmosa, misturando elementos rústicos e modernos. Ou seja, é um ambiente pra lá de convidativo pra tomar um bom vinho.

Lá você pode beber à vontade 14 rótulos das linhas Zanotto, Zanotto Reserva e Nova Morada, feitos com diferentes tipos de uva, como Pinot Noir, Syrah, Malbec, Cabernet, Sauvignon Blanc, Tannat e Merlot. A experiência só não inclui as comidinhas servidas pela casa, que são vendidas à parte.

O rodízio custa R$159 e funciona de quinta a sábado, das 18h às 23h30. Só fique ligado, pois, somente às quintas-feiras, o evento é exclusivo para mulheres. Faça sua reserva aqui.

Ah, os vinhos italianos são uma delícia, bello! E o Barletta Ristorante, colado em uma das lojas da Gran Cru nos Jardins, capricha muito em seu wine flight, uma degustação com quitutes de dar água na boca .

Você vai provar cinco vinhos italianos diferentes, sendo dois brancos e três tintos, que harmonizam muito bem com queijos maturados e itens de charcutaria. São eles: Mazzei Zisola Azisa , San Marzano Edda Bianco Salento, Brancaia Tre, Ricossa Barbaresco e Mazzei Philip Toscana Rosso.

Já a tábua de frios vem com queijo tallegio, grana padano, salame caccioatore, cuesta e copa. Os outros pratos servidos pelo restaurante não estão incluídos nesse pacote – que funciona muito bem como uma entrada para seu jantar ou como um happy hour.

O passeio custa R$230 por pessoa e acontece de terça a sábado, das 12h às 15h, ou das 19h às 22h, e aos domingos, apenas no almoço. Reserve sua experiência aqui.

A aproximadamente uma horinha da capital, São Roque é uma região produtora de vinhos bem importante. E, por lá, a vinícola Góes Wine Garden preparou uma festança para comemorar seus 85 anos de trajetória . Afinal, não se faz essa idade todos os dias!

Você está convidado a passar um dia bem gostoso nesse lugar lindo – altamente instagramável – e aproveitar um bar de vinhos, food trucks e música ao vivo – tem até um espaço kids para garantir a diversão da criançada. Sem falar que o evento também é pet friedly.

Os visitantes ainda recebem uma taça de acrílico com uma dose de vinho ou espumante. As crianças também ganham um copo com suco de uva e pagam meia-entrada para participar da festa.

Só não estão inclusos a visita guiada, a alimentação no evento, outras bebidas além do drink de boas-vindas, degustações e outros serviços oferecidos pela vinícola. Mas nada impede que você volte outro dia para fazer o passeio completo, que, aliás, é sensacional!

Os convites para a festa, que acontece no dia 14 de outubro, das 12h às 19h, custam R$40 por pessoa e são vendidos aqui no site da Wine Locals.

Curtiu, amante dos vinhos? Fique ligado na Wine Locals para conhecer outras experiências incríveis ligadas a esse universo fascinante!

Só fica a dica: os preços divulgados nesta matéria podem sofrer alterações repentinas, por isso, preste atenção à data de publicação do post. Além disso, as datas de visitação estão sujeitas à disponibilidade dos espaços.