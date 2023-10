Redação Mostra de Cinema de Paraty exibe filmes ao ar livre e de graça

A Casa da Cultura promove a emocionante Mostra de Filmes de Paraty, que exibe filmes produzidos na cidade nas décadas de 60, 70 e 80, considerada o auge da cinematografia local.

O evento vai rolar entre os dias 26 a 29 de outubro e o palco é o nostálgico Cinema da Praça , no coração do Centro Histórico de Paraty. Isso mesmo: um cineminha ao ar-livre e totalmente gratuito!

Imagine uma época em que essa cidade virou o paraíso dos cineastas, um verdadeiro “estúdio ao ar livre” com uma efervescência cultural importante, em tempos em que o Brasil vivia uma forte repressão na ditadura militar. Bigode, ou melhor, Luiz Carlos Lacerda, o curador da Mostra, vai nos guiar por esse túnel do tempo com nove longas e quatro curtas que são pura nostalgia. E não para por aí- cineastas e atores que fizeram parte dessa incrível jornada cinematográfica vão estar presentes em bate-papos e debates!

Todo esse eventão faz parte da exposição “Para uma história cultural de Paraty: 1945-2019 “, que está rolando na Casa da Cultura até 2024, celebrando essa paixão de Paraty pelo cinema desde sempre. O Cinema da Praça, que foi renovado em 2018, é o lugar perfeito para essa festa cinematográfica, e o Bigode, que é apaixonado por Paraty, garante que é um encontro que vai fazer a cidade se ver e se reconhecer nas telonas. Imperdível, né?

Confira a programação completa da Mostra de Cinema de Paraty:

Quinta-feira (26/10)

19h– Abertura

20h – VILA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DE PARATY, de Pedro Rovai (30 min.) e COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS, de Nelson Pereira dos Santos (90 min.)

17h – ELE, O BOTO, de Walter Lima Júnior

19h– AZYLLO MUITO LOUCO, de Nelson Pereira dos Santos. (90 min.)

21h – O PRINCÍPIO DO PRAZER, de Luiz Carlos Lacerda. (90 min.) – Classificação: Maiores de 18 anos

17h– BRASIL, ANO 2000, de Walter Lima Júnior (90 min.) 19h– A BELA PALOMERA, de Ruy Guerra (90 min.) 21h – GABRIELA, de Bruno Barreto (100 min.) Classificação: Maiores de 18 anos.

17 h – Curtas:

-O SERENO DESESPERO , de Luiz Carlos Lacerda (12 min.)

-O ACENDEDOR DE LAMPIÕES , de Luiz Carlos Lacerda (15 min.)

-PARATY MISTÉRIOS, de Flávio Tambellini (20 min)

-VILA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DE PARATY, de Pedro Rovai (30 min.)

19h – MÃOS VAZIAS, de Luiz Carlos Lacerda (90 min.) Classificação: Maiores de 18 anos

21h – ERENDIRA, de Ruy Guerra (90 min.) Classificação: Maiores de 18 anos

