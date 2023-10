Redação Exposição ‘Mulheres em Luta!’ apresenta muita história em SP

Até julho de 2024, o Memorial da Resistência de São Paulo promove a exposição “Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política” , que destaca o papel das mulheres durante a Ditadura Civil-Militar no Brasil.

Com curadoria de Ana Pato , a mostra utiliza o acervo de história oral do museu como base e explora duas principais áreas: a luta por memória, verdade e justiça, e a luta por direitos!

A mostra “Mulheres em Luta! Arquivos de Memória Política” inclui obras e testemunhos que evidenciam a resistência das mulheres, desde as greves nas fábricas até as demandas por saúde, educação e moradia digna. Além disso, apresenta obras significativas como a série “ Conhecendo o Corpo Feminino ” de Nair Benedicto, o filme “Inês ” de Delphine Seyrig, poemas de Beatriz Nascimento e promove intervenções culturais em parceria com coletivos.

A exposição pretende conectar o passado com o presente, destacando a importância da continuidade das lutas por Memória, Verdade, Justiça e Direitos, incluindo as experiências das comunidades LGBT+ em suas lutas por identidade e sexualidade! Cheio de materiais incríveis, esse passeio é uma baita aula de história… Bora?

