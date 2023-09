Redação Paula Lima, Hermeto Pascoal e Orquestra Voadora de graça em SP

O Parque Villa-Lobos vai virar palco de muita arte , gastronomia e, é claro, diversão ! No dia 21 de outubro acontece a 4ª edição do Festival Comgás Transforma .

A música será uma das grandes estrelas do dia, com nomes de peso como Hermeto Pascoal , Orquestra Voadora , Cavalo e Panda , e uma emocionante homenagem à Rita Lee com Paula Lima no show “Sou Lee”.

Enquanto isso, a criançada vai se divertir com contações de histórias cênico-musicais com o grupo Tá na Boca do Conto e atividades como pintura facial artística e oficina de arte e sustentabilidade com material reciclável.

Os amantes da gastronomia não podem ficar de fora! Chefs renomados como Janaína Rueda , Bel Coelho , Cristina Haaland e Gui Cardadeiro vão compartilhar seus segredos culinários em aulas shows de dar água na boca.

E para fazer uma boquinha, o Festival Comgás Transforma traz uma variedade de opções de food trucks para agradar todos os gostos!

Confira a programação completa:

10:00 – Contação de História 1

10:15 – Início da oficina de arte e criatividade com material reciclável (acontece durante todo o evento, até às 16h15)

10:15 – Início da atividade de pintura artística facial para crianças (acontece durante todo o evento, até às 16h15)

10:15 – Ação de Conscientização de Reciclagem (até o final do evento)

10:30 – Palestra com o Chef Gui Cardadeiro

11:00 – Contação de História 2

11:30 Show com Cavalo e Panda (1ª entrada)

12:00 – Palestra com a chef Cristina Haaland

13:00 – Show com Cavalo e Panda (2ª entrada)

13:30 – Palestra com a Chef Bel Coelho

14:30 – Show com Orquestra Voadora

15:30 – Palestra com a Chef Janaína Rueda

16:30 – Show Hermeto Pascoal

17:45 – Show Paula Lima canta Rita Lee

Se quiser saber mais informações sobre o evento, acesse o site clicando aqui e não perca nenhum detalhezinho desse dia agitado no Parque Villa-Lobos!

