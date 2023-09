Redação Todo dia 29 de cada mês prove a Lasanha da Fortuna no Hocus Pocus

Já ouviu falar do Nhoque da Fortuna? A tradição desse prato saboroso remonta a séculos de histórias e superstição na Itália.

A lenda conta que quem coloca uma moeda ou nota de dinheiro embaixo de um prato de nhoque e come em pé as sete primeiras unidades da massa no dia 29 de qualquer mês tem muita sorte e fortuna. A história surgiu na Itália no século 4 e se transformou num ritual em diversos países.

Foi inspirada nesta divertida tradição, que o bar Hocus Pocus, em Pinheiros, sem perder a personalidade descolada, apresenta sua própria versão da simpatia, oferecendo todo dia 29 sua “Lasanha da fortuna” (R$25).

Servido somente neste dia no bar, o petisco é feito com a lasanha à bolonhesa tradicional cortada em pedaços empanados e fritos.

O prato, que poderia facilmente aparecer em um dos episódios de “Ugly Delicious”, série da Netflix apresentada pelo famoso chef David Chang, tem o sabor e o afeto de uma lasanha caseira.

Seu preparo é realizado um dia antes para que o prato apure todo o seu sabor e é frito somente na hora de servir. A Lasanha da Fortuna ainda é finalizada com uma farofinha de bacon e cebolete picada, e acredite, harmoniza super bem com cervejas de maior amargor como a IPA.

Mas fica tranquilo se você não gostar de brejas deste estilo, afinal a casa oferece outras 15 opções de chope para você se acabar.

Cerveja de alma carioca

Nascida no Rio de Janeiro em 2014 e com alguns prêmios na bagagem conquistados de lá para cá – entre eles o de “Melhor Cerveja”, no Mondial de la Bière, por dois anos consecutivos –, a Hocus Pocus é estrela em um bar underground de Pinheiros que leva o nome da cervejaria.

A casa comandada de perto pelo empresário Humberto Ribeiro abriu as portas no Largo da Batata, no final de 2022, e recebe apreciadores e entusiastas com 15 estilos da bebida, entre fixos e rotativos, que saem de suas torneiras.

Para acompanhar há petiscos como a porção de azeitonas fritas e as croquetas. Intervenções artísticas com bandas e DJs podem acontecer, sem data marcada, ao longo dos meses.