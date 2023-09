Redação Festival Pangeia leva muita música e arte negra ao Grajaú

Nos dias 06, 07 e 08 de outubro , São Paulo será palco de uma experiência única de celebração da cultura e da diversidade! O Festival Cultural Pangeia está de volta em sua 4ª edição , trazendo o tema emocionante “Memórias Além Mar” .

O line-up está pesado e essa galera não vai deixar ninguém parado. Vai ter JCoppa , Melvin Santhana , Nego Bala e muitos outros artistas talentosíssimos!

A exposição “ ORIGENS#4 “, que também está na 4ª edição, e reúne cinco artistas visuais emergentes de diferentes regiões de São Paulo, conectados com o tema da mostra. Também vai rolar uma mesa de debates sob o tema “Memórias Além Mar”.

Na sexta-feira (6) , o evento começa com uma “Abertura de Caminhos” com o início da exposição de arte, acompanhada de música e um coquetel daqueles.

No sábado (7) , é hora de explorar os “Cruzamentos”, onde diversas formas de arte se encontram, como música, poesia, dança e teatro. Para finalizar, no domingo (8) tem a “Celebração”, com maior protagonismo de atrações musicais, em parceria com a Nebulosa Selo.

Durante os três dias do Festival Pangeia a programação vai ser uma chuva de cultura com experiências únicas, com entrada gratuita! A festa vai rolar lá no Centro Cultural Grajaú em horários variados ao longo do final de semana.

Confira a programação completa do Festival Pangeia:

Sexta, 6 de outubro, das 18h às 21h

Abertura da Exposição #Origens4 – Coquetel

Música – Melvin Santhana

Poesia – Luz Ribeiro

Sábado, 7 de outubro, das 10h às 21h

12h – Djs Joseph e Brian 13h às 14h30 – Mesa de Debates – Tema da Mostra com mediação de Gabriel RG 14h30 às 15h15 – Workshop de Samba Rock com Groove 011 15h30 às 16h45 – Música – Tibless 17h00 às 17h30 – Dança – Munique Costa 17h30 – Djs Joseph e Brian

18h às 19h – Slam do 13 19h10 às 19h40 – Show JCoppa 19h40 às 20h – Djs Joseph e Brian 20h às 20h30 – Nego Bala

Domingo – 8 de outubro – das 14h às 22h

14h30 às 15h00 – Trio Fissura

15h às 15h30 – Melanina Jazz

15h30 às 16h – BIA DOXUM

16h às 16h30 – Dj Paula Faya

17h às 17h30 – Mc Lalão do Tds

17h30 às 18h – Artelheiro

18h às 18h30 – Percepção de Rua

19h às 19h30 – Marabu

19h30 às 20h – Dj Paula Faya

20h às 20h30 – Ana Be

20h30 às 21h – Banda Nova Malandragem

21h às 21h40 – Dj Paula Faya

