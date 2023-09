Redação Dia das Crianças: descubra 10 passeios inesquecíveis em SP

Dia das Crianças chegando e todo mundo sabe que lugar de criança em momentos como esses, não é dentro de casa. Então bora conferir essa listona especial e botar essa galerinha toda pra se mexer? Sem preguiça e sem corpo mole! Bora se divertir que tem passeio para todos os gostos!

A programação promete muito cinema, teatro e oficinas, divertindo não somente a criançada, mas também os adultos! Afinal de criança todo mundo tem um pouco, né?

Mundo dos Dinossauros

Volte no tempo e conheça os dinos no Mundo dos Dinossauros do Zoológico de SP! Os visitantes se tornam paleontólogos por um dia e podem desfrutar de uma experiência imersiva, ouvindo grunhidos e explorando a Mata Atlântica. Há também seis atrações infantis adicionais, com ingressos a partir de R$8. Uma aventura pré-histórica incrível e super interativa!

Quando? Todos os dias, das 9h às 17h

Onde? Zoológico de São Paulo | Av. Miguel Estefno, 4241 – Água Funda

Quanto? Ingressos a partir de R$ 37,45. Para garantir a sua entrada, clique aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Museu Catavento inaugura exposição Santos Dumont

O Museu Catavento celebra os 150 anos de Santos Dumont com a exposição “ Santos Dumont: entre máquinas e sonhos” até abril de 2024. Veja réplicas dos aviões Demoiselle e 14-bis, além de um caça F5 da Aeronáutica.

A mostra, uma das maiores já feitas no museu, destaca a vida do inventor brasileiro, incluindo suas aventuras na mecânica, invenções e colaboração na ciência. Há também uma área interativa para crianças e jovens com oficinas relacionadas à aviação e ao legado de Santos Dumont. Imperdível!

Quando? De terça a domingo, das as 9h às 17h

Onde? Museu Catavento | Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II

Quanto? R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). Para garantir seu ingresso, clique aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Primavera das Crianças na Cinemateca

E para quem gosta de feirinhas de final de semana, o Mercado das Madalenas volta à Cinemateca Brasileira com a edição Primavera das Crianças!

São cerca de 170 expositores incríveis de moda, acessórios, design e gastronomia, com destaque para marcas infantis e oficinas para pais e filhos. Além disso, música ao vivo com as bandas Tremoço e Cosmo Navegante vão agitar a criançada. Não perca esse rolê cultural em família!

Quando? 30 de setembro e 1 de outubro, das 10h às 20h

Onde? Cinemateca Brasileira | Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Mostra da Pixar no CCBB tem ‘Toy Story’, ‘Monstros S.A’ e ‘Wall-E’ a R$ 10

Prepara a pipoca que lá vem eventão!

Para comemorar o mês das crianças, o CCBB SP apresenta a mostra “A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade” com 29 filmes da Pixar, incluindo clássicos como “Toy Story”, “Os Incríveis” e “Procurando Nemo”. Uma oportunidade imperdível para crianças e adultos se encantarem com as animações do estúdio!

Quando? 4 a 30 de outubro, em diversos horários ( confira a programação completa )

Onde? CCBB SP | R. Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico de São Paulo

Quanto? R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Garanta o seu ingresso por aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Banda Fera Neném faz show gratuito em São Paulo

A Fera Neném vai fazer um showzão totalmente gratuito na Vila Itororó , para agitar os pequenos! Fera Neném é um grupo de monstros musicais que cria canções para crianças de todas as idades, misturando diversos estilos musicais.

Com composições autorais como “ Rio de Cocô ” e “ Bicho Papão “, eles oferecem um espetáculo musical e lúdico. A música contagiosa e o bom humor são o destaque das apresentações, proporcionando momentos únicos de diversão para toda a família.

Quando? 8 de outubro, às 16h

Onde? Vila Itororó | R. Maestro Cardim, 60 – Bela Vista

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

Festival Dia das Crianças no Museu da Língua Portuguesa

No Dia das Crianças, o Museu da Língua Portuguesa oferece uma programação gratuita e para toda a família. O Festival Dia das Crianças inclui contação de histórias, palhaçada, música, mágica e artistas “nas alturas” com pernas de pau. Brincadeiras populares também tomam conta, até mesmo na calçada do icônico prédio da Estação da Luz, em São Paulo.

Além disso, a exposição principal, “Essa nossa canção”, que explora a relação entre o português e a música brasileira, com salas imersivas e uma linha do tempo musical estará aberta. O dia se encerra com a Charanguinha do França , um bloco de Carnaval para crianças! Dia completão, pode falar!

Quando? 12 de outubro, das 9h às 28h

Onde? Museu da Língua Portuguesa | Praça da Língua, s/n – Luz

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Para a criançada que gosta de adrenalina, o Villa-Lobos está apresentando o tobogã inflável Hippo, o mais alto da América Latina, com 15 metros e 55 de comprimento! A descida, que pode atingir velocidades incríveis, promete adrenalina e um belo refresco nesse calorzão de São Paulo.

Além disso, o espaço oferece Futebol de Sabão e uma variedade de atrações, incluindo infláveis gigantes, tirolesa e muito mais. Há também opções de comida e áreas para tirar fotos divertidas. Lembrem de levar uma muda de roupa, proteção solar e beber muita água!

Quando? Aos sábados e domingos, das 10h às 18h

Onde? Parque Villa Lobos | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Quanto? A partir de R$ 8 por ticket. Garanta a sua entrada por aqui !

Acessibilidade? Não foi informado

Dia das Crianças com Barbatuques

No Dia das Crianças, o Barbatuques leva diversão musical ao Teatro MorumbiShopping com “Tum Pá 10 anos,” um show interativo que explora a música corporal.

“Tum Pá” destaca como o corpo pode criar música, oferecendo uma oportunidade de reencontro com elementos orgânicos para as crianças em um mundo cada vez mais digital. O show reformulado apresenta novas músicas e é uma ferramenta pedagógica valiosa.

Quando? 12 de outubro, às 16h

Onde? Teatro MorumbiShopping | Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acacias

Quanto? Ingressos variam de R$ 36 a R$ 90. Garanta a sua entrada por aqui !

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Museu de Zoologia da USP

O Museu de Zoologia é um ótimo passeio para levar os pequenos exploradores! Com um dos maiores acervos zoológicos da América Latina, possui mais de 10 milhões de exemplares com esqueletos de diversos animais, além de outras atrações fascinantes, como um laboratório interativo que permite ao público vivenciar os bastidores do museu, participando de atividades programadas e interagindo com o acervo de forma divertida e educativa.

Quando? De quarta a domingo, das 10h às 17h

Onde? Museu de Zoologia | Av. Nazaré, 481 – Ipiranga

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Acessível para cadeirantes

Passeio de Maria-Fumaça na Mooca

Que tal uma viagem no tempo a bordo de uma legítima Maria Fumaça de 1922? Os passeios históricos da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) na Mooca oferecem uma experiência única para a criançada, com monitores que contam a história da locomotiva e atividades típicas das antigas viagens de trem.

O embarque é próximo ao Museu da Imigração e o passeio dura 25 minutos pelos trilhos do Ramal Ferroviário dos Imigrantes. Um programa que encanta todas as gerações!

Quando? Aos sábados, domingos e feriados, em diversos horários

Onde? Em frente ao Museu da Imigração | Rua Visconde de Parnaíba, 1253 – Mooca

Quanto? Ingressos a partir de R$ 35

Acessibilidade? Não foi informado

Dia das Crianças no MIS

A Feira das Ideias no Museu da Imagem e do Som (MIS) é o lugar perfeito para celebrar o Dia das Crianças! Nos dias 7 e 8 de outubro, o evento oferece atrações gratuitas, incluindo um Espaço Kids interativo com a Musicart, oficinas de impressão botânica e Kokedama, vivências de música e movimento e muito mais!

Uma oportunidade incrível para as crianças se divertirem e aprenderem enquanto celebram essa data especial.

Quando? 7 e 8 de outubro, das 10h30 às 19h

Onde? Museu da Imagem e do Som | Av. Europa, 158 – Jardim Europa

Quanto? Grátis

Acessibilidade? Não foi informado

