Redação Zeca Pagodinho apresenta turnê ‘Mais Feliz’ em SP

Prepare-se para fechar o ano com chave de ouro, samba no pé e muita alegria! No dia 15 de dezembro Zeca Pagodinho desembarca em SP e comanda a festa no palco do Vibra São Paulo , com o show de encerramento da sua turnê “Mais Feliz” .

O show, que já viajou até para o exterior, celebra 40 anos de carreira do sambista com um repertório recheado de clássicos que fizeram história!

Prepare-se para ouvir canções como “Camarão que dorme a onda leva” , “Deixa a Vida Me Levar” , “Judia de Mim” e “Ser Humano” , além de hits que todo mundo sabe de cor, como “Vai Vadiar” e “Seu Balancê” … Essa noite será simplesmente inesquecível.

Zeca Pagodinho é um dos maiores nomes da música brasileira. Com mais de 40 anos de carreira e uma trajetória de sucesso que inclui oito indicações ao Grammy e quatro estatuetas, seu trabalho é um patrimônio histórico brasileiro!

Chame seus amigos, vista seu melhor sorriso e venha celebrar o samba, a alegria e a música boa com Zeca Pagodinho:

Você é da festa, né? Calma, aqui tem mais:

