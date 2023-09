Redação Satyrianas 2023: maratona cultural tem 400 atrações grátis em SP

Grátis ou "pague o quanto puder" Diversos locais em São Paulo São Paulo, SP, Brasil

Prepare-se para uma verdadeira maratona artística! A 24ª Satyrianas chega com mais de 400 atrações, incluindo teatro, dança, cinema e performances, para deixar São Paulo em festa por 86 horas seguidas.

É um evento que celebra a arte em sua diversidade, tudo de graça ou no esquema “pague quanto puder”. Esse eventão vai estar espalhado por 12 locais da cidade, entre eles o Espaço dos Satyros, Cine Satyros Bijou, SP Escola de Teatro, Parlapatões, Presidenta, Galeria Olido, Teatro de Garagem, Gambiarra, Parque Augusta, Cia Ator, Teatro Oficina e Tenda na Praça Roosevelt . Incrível, pode falar!

Neste ano, a esse grande festival tem a proposta de celebrar a democracia e da cultura brasileira, depois de um longo período complicado de polarização política e retrocessos. A maratona tem como tema “Re_existir” no Zé-Fênix e a homenagem vai para ninguém menos que o mestre José Celso Martinez Corrêa, uma lenda do teatro brasileiro, que revolucionou o mundo das artes, e que continua inspirando com o seu legado.

Mais de 700 artistas de todos os cantos do Brasil trazem teatro, cinema, música, circo, literatura, dança, contação de histórias para o Satyrianas.

A expectativa é de que 40 mil pessoas se juntem para curtir essa celebração única que faz parte do calendário cultural oficial da cidade. A programação completa você consegue acessar através do site oficial .

Já manda para os amigos que gostam de rolêzinhos culturais!

