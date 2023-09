Redação Mostra de Cinema Chinês de SP exibe filmes inéditos de graça

A 8ª edição da Mostra de Cinema Chinês de São Paulo tá chegando e vai rolar de 6 a 15 de outubro no Centro Cultural São Paulo (CCSP).

Com o tema “Em Busca da Luz “, a mostra apresenta 12 produções cinematográficas chinesas contemporâneas, muitas delas inéditas no Brasil. Os filmes oferecem uma visão autêntica e vibrante da humanidade, explorando ideais e convicções… Uma baita imersão cultural!



Com curadoria de Shi Wenxue e Lilith Li , os filmes desta edição exploram a construção das raízes culturais chinesas por meio de laços familiares de afeto e superação. Entre os destaques, estão “Cordão da Vida” de Qiao Sixue, “Irmãos” de GUO Xiuzhuan e “Ping Pong: Virando o Jogo” de DENG Chao & YU Baimei.

A programação conta ainda com documentários bem atuais como “Amor à Prova” , que mostra cinco mulheres solteiras com personalidades totalmente diferentes em Pequim que mudam a vida completamente; e “Pequenos Jardins” , que explora tesouros culturais da China. E pra fechar com chave de ouro, tem animação, comédia e até uma história no deserto!

A Mostra de Cinema Chinês é uma iniciativa que busca divulgar a cultura chinesa no Brasil e fortalecer os laços culturais entre os dois países! A entrada é gratuita e a programação completa você consegue acompanhar pelo site oficial do evento !

