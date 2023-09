Redação Halloween na Paulista: Mercado das Bruxas promove feira mágica

Um dos principais pontos de São Paulo vai estar enfeitiçado nos dias 28 e 29 de outubro! O tradicional Mercado das Bruxas promete transformar o Club Homs em um mundo de magia e encantamento, celebrando o Halloween na Paulista !

A programação misteriosa conta com uma variedade de experiências e atrações diretamente do mundo bruxo, incluindo oraculistas, expositores, shows de dança, palestras e uma deliciosa gastronomia com toques mágicos.

Para quem gosta, magia e encantamento não faltarão neste pré-Halloween. Os bruxos e bruxas que visitarem o rolê poderão participar de vivências incríveis e até mesmo adquirir poções, caldeirões, ervas e muito mais.

Se quiser saber do seu futuro, fazer previsões e resposta de alguma dúvida, consultas com oraculistas também estarão disponíveis!

Comemorando o primeiro aniversário do evento, os organizadores prometem surpresas e novidades dos universos da bruxaria e do esoterismo! Quem não gosta de uma surpresa e mistério, não é mesmo?

O Club Homs vai ser a sede da bruxaria e vai rolar das 12h às 20h ! Pertinho do metrô Brigadeiro, o Halloween na Paulista tem entrada gratuita e é uma atração para todos os públicos e idades!

Se quiser já ir se preparando e saber mais informações, clique aqui . Nada como uma dose de magia neste outubro assustador!

Dia das Bruxas chegando, aproveite também:

Veja também: Exposição ‘Terror no Cinema’ homenageia filmes icônicos no MIS

Veja também: Fantasmagória: bar homenageia o gênero de terror em SP