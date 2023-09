Redação ‘O Pequeno Príncipe’ ganha exposição imersiva no Rio

O clássico “O Pequeno Príncipe” vai saltar das páginas e ganhar vida no Rio! A exposição inédita e sensorial está a caminho do RIOSUL Shopping e vai ficar disponível para você visitar e se encantar até o final de outubro .

Celebrando os 80 anos de um dos livros mais vendidos e lidos da história, a exposição “Pegadas do Pequeno Príncipe” promete levar os visitantes a uma jornada única pelo universo poético e filosófico da obra.

Com mais de 10 ambientes encantadores espalhados por uma área de 600 m2 , a exposição é uma imersão profunda em um mundo de aventura, reflexão e descobertas.

Para adentrar ainda mais no universo da obra, a mostra vai transportar os visitantes para o início do século passado com o mobiliário, trilha sonora, figurinos, objetos pessoais e rascunhos do autor Antoine Saint-Exupéry, incluindo os que foram feitos no Brasil!

A jornada dura cerca de uma hora, fica no 2º piso do RIOSUL Shopping e os ingressos são vendidos a partir de R$ 19,80 (meia-entrada). Para mais informações sobre a exposição “Pegadas do Pequeno Príncipe”, acesse o site oficial .

