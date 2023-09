Redação Mostra sensorial ‘Floresta Encantada’ une arte e tecnologia em SP

Essa experiência interativa vai cativar todos os seus sentidos! Até 26 de novembro, a Caixa Cultural São Paulo se transforma em uma floresta encantada graças ao duo VJ Suave , que combina a cultura dos povos indígenas com tecnologias de última geração.

Você vai mergulhar em um mundo de realidade virtual, animações 3D, games interativos e sons envolventes que o transportam para uma floresta mágica, onde você pode escolher seu caminho e interagir com o cenário. A melhor parte é que o passeio é de graça!

Formada por Ygor Marotta e Ceci Soloaga , VJ Suave é a dupla de artistas especialistas em arte digital e projeção em movimento que está por trás dessa conexão entre arte digital e street art.

Além de ser parte ativa da experiência, os visitantes vão se sentir em sintonia com os sons do ambiente, o timbre dos instrumentos, a diversidade da flora e a beleza dos animais, despertando uma relação com a natureza.

Vivenciar rituais ao redor do fogo e conhecer personagens como a onça-pintada e o Pajé Txuã fazem parte da construção da mostra “Floresta Encantada”.

Com cenografia deslumbrante, iluminação laser, aromatização e som surround, você pode se sentir imerso em um mundo extraordinário. A oportunidade perfeita para se encantar e descobrir os segredos da cultura, fauna e flora brasileira.

Para saber mais informações sobre a mostra “Floresta Encantada” acesse o site da Caixa Cultural, clicando aqui .

Explore mais arte em SP:

Veja também: Exposição ‘Terror no Cinema’ homenageia filmes icônicos no MIS

Veja também: Pinacoteca recebe exposição imperdível de Marta Minujín