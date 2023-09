Redação #PraCegoVer: Beco do Batman tem 1º grafite em braille do mundo

O projeto “ Graffiti #PraCegoVer ” deu um toque especial à arte urbana! Eles criaram o primeiro grafite em braille do mundo, no Beco do Batman ! Imagine poder sentir as cores e formas de um grafite com as mãos? É exatamente isso que esse projeto inovador proporciona, uma experiência completa e imersiva para deficientes visuais.

Eles trouxeram artistas renomados, como Roy Nachum e The Blind , para garantir que a arte fosse acessível a todos, com textos em braille que detalham tudo sobre as obras, além de promover diversos workshops e atividades para compartilhar essa técnica e fomentar a inclusão em projetos culturais.

As obras estão lá, contando a história do projeto, até o dia 19 de outubro! É uma chance única de mergulhar na arte urbana inclusiva. O projeto “Graffiti #PraCegoVer” foi planejado por uma equipe multidisciplinar de profissionais que querem levar essa técnica para outros murais, com a ajuda de novos artistas. Vai perder essa? Vem prestigiar a revolução na arte urbana!

