CCBB SP exibe 29 filmes clássicos da Pixar por apenas R$ 10

Crianças e adultos vão pirar na nova mostra do CCBB SP ! “A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade” exibe 29 filmes da Pixar – e é claro que todos clássicos vão ganhar as telonas! A mostra fica disponível de 4 a 30 de outubro e tem ingressos no precinho: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada. Bora saber mais?

Animações que são marcas registradas do estúdio vão tomar conta do CCBB e animar todos! Dentre eles, “Toy Story” (1995) contando a história de Woody , Buzz Lightyear e toda a turma vai ser um dos exibidos, além de suas sequências, “Toy Story 2”, “Toy Story 3” e “Toy Story 4”.

“Os Incríveis” (2004) é outra animação que ainda faz muito sucesso e vai ter seu dia de exibição na mostra “A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade”.

“Procurando Nemo” (2003) vai contar a história de Marlin , um peixe-palhaço superprotetor que parte em uma aventura épica para encontrar seu filho, Nemo , que foi capturado por um mergulhador.

Na programação da mostra ainda rola “Ratatouille” (2007), que vai encantar todos com Remy , um ratinho com um paladar apurado, que se torna um chefe de cozinha em um dos mais respeitados de Paris! Outro grande filme que vai tirar boas gargalhadas no CCBB é “Monstros S.A” (2001)!

Para conferir a programação completa, com datas e horários de cada filme em cartaz e outras informações, clique aqui .

Os filmes rolam em horários variados na parte da tarde e para garantir seus ingressos é só entrar no site do CCBB ou na bilheteria física.

Preparem a pipoca e as risadas, porque a mostra “A Magia dos Pixels” está esperando por vocês!

