Redação Bando de Régia ocupa Theatro Municipal com residência sobre o forró

De 26 de setembro a 31 de outubro, você está convidado para uma incrível jornada musical no coração de São Paulo: o icônico Theatro Municipal será palco de uma residência artística onde tradição e inovação se encontram no mundo mágico do forró.

Os responsáveis por esta série de eventos é o Bando de Régia , um grupo que ama as raízes desse gênero tão brasileiro e que não tem medo de experimentar.

Formado por Kelly Marques (voz), Lucas Coimbra (sanfona/coro), Lello Araújo (triângulo/coro) e Vitor Coimbra (zabumba/coro), o Bando de Régia tem um objetivo audacioso: homenagear os mestres do forró, ao mesmo tempo em que adicionam pitadas de samba, jazz, pop e MPB em suas interpretações.

A grande surpresa dessa jornada será a participação de Anastácia, a Rainha do Forró, que deixou sua marca na história da música brasileira. Kelly Marques, integrante do Bando de Régia, se emociona ao falar da participação da artista na residência.

“Contar com a presença da Anastácia é realmente um presente e também poder falar ao público sobre o papel da mulher na construção do forró. Muita gente acha que ‘Eu Só Quero um Xodó’ é do Gilberto Gil, mas é da Anastácia, além de ‘Sanfona Sentida’, ‘Contrato de Separação’ e outros vários sucessos. Será emocionante.”

Mas a “Residência Artística Sala de Reboco” é muito mais do que música. É uma profunda investigação da história do forró, desde suas raízes pretas e indígenas até os sons contemporâneos, como o piseiro do cantor pernambucano João Gomes.

“Vamos fazer uma reflexão sobre a diversidade sonora existente nas obras de lendas como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e João do Vale. Artistas que beberam da musicalidade dos povos originários e africanos”, explica Vitor Coimbra.

E o que torna essa experiência ainda mais especial é sua versatilidade. Afinal, a residência é uma peça de teatro, um show musical e um artigo acadêmico, tudo ao mesmo tempo.

Durante seis semanas consecutivas, o Theatro Municipal será o palco dessa aventura musical, com exceção do dia 31 de outubro, quando a homenagem se deslocará para o Salão Nobre.

Nessa data, artistas como Marinês, Carmélia Alves, Janayna Pereira e Mariana Aydar serão celebradas por suas contribuições marcantes para o Forró.

A “Residência Artística Sala de Reboco” é uma oportunidade única de se divertir, aprender e se emocionar ao som do forró, acompanhada pelos talentosos integrantes do Bando de Régia e pela memória viva desses mestres da música brasileira. Não fique de fora dessa celebração musical que vai tocar seu coração.

Para mais informações sobre os concertos e ingressos, acesse o site oficial do Theatro Municipal de São Paulo .