Redação Festival do Rio exibe mais de 100 filmes imperdíveis e premiados

O Festival do Rio está de volta e, como sempre, promete ser uma explosão cinematográfica! Com mais de 100 filmes internacionais em exibição, é uma verdadeira festa para os amantes do cinema. A 24ª edição vai rolar de 5 a 15 de outubro .

Prepare-se para se encantar com os destaques das mostras Panorama do Cinema Mundial , Expectativa , Première Latina e Midnight Movies . Mas não para por aí, já que a programação completa, que inclui filmes das mostras Itinerários Únicos , O Estado das Coisas e Clássicos & Cults , será revelada até o final do mês. O suspense está no ar!

Grandes nomes do cinema internacional vão ter seus rostinhos nas telonas do evento, como Emma Stone, Willem Dafoe, Natalie Portman, e Jude Law, em filmes que vão desde dramas emocionantes até histórias leves e divertidas.

Alguns dos filmes que vão ser exibidos são “Pobre Criaturas” (2023), dirigido por Yorgos Lanthimos, vencedor do Leão de Ouro no último Festival de Veneza; “May December” (2023), dirigido por Todd Haynes; “Reality” (2023) de Tina Satter e “Vidas Passadas” (2023) de Celine Song.

Os diretores brasileiros premiados Heitor Dhalia e Karim Aïnouz trazem suas produções internacionais pela primeira vez ao Brasil. “Invisíveis” com Emeraude Toubia, Robin Lord Taylor e Andréa Beltrão, enquanto “Firebrand” é um thriller de época estrelado por Jude Law e Alicia Vikander.

Direto de Cannes, o japonês Hirokazu Kore-eda,vencedor do Queer Palm 2023, traz “Monster” . O filme explora de forma sensível a relação de amor e amizade entre dois jovens rapazes. Outro grande filme é o “Os Delinquentes” de Rodrigo Moreno, e o também exibido em Cannes “Cobweb” de Jee-woon Kim.

Entre os longas latino-americanos, o festival apresenta “Os de Baixo” , de Alejandro Quiroga, um emocionante western coproduzido por Argentina, Brasil, Bolívia e Colômbia.

E não esqueça os filmes que representam seus países no Oscar, como “Mal Viver” de João Canijo para Portugal, e “Viver Mal” , que oferece uma perspectiva diferente do tempo e espaço com o mesmo elenco e diretor. É imperdível!

Esses são alguns dos grandes filmes que preenchem o cardápio recheado do evento! Toda a programação e muitas outras informações você encontra no site do Festival do Rio, clicando aqui .

Marque no calendário e prepare-se para uma jornada cinematográfica incrível! O Festival do Rio está chegando e você não vai querer perder essa festa do cinema.

Curtiu? Confira mais dicas para aproveitar arte no Rio:

Veja também: Conheça o MAUP, primeiro museu de arte urbana a céu aberto do Rio

Veja também: Forte de Copacabana: museu, cafés e uma vista privilegiada do Rio