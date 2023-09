Redação 7 restaurantes e bares em SP para se esbaldar no bacon!

Se você é daqueles que acreditam que bacon faz tudo ficar melhor, bora desbravar alguns restaurantes e bares imperdíveis em SP! A cidade oferece uma verdadeira explosão de bacon e a Catraca Livre selecionou alguns dos melhores endereços para alimentar sua paixão por essa iguaria.

Prepare o apetite e vem com a gente:

St. Louis

No bairro do Jardim Paulista é onde começa nosso bacon tour por SP! A primeira parada é o St. Louis, com opções como o Good Stuff – hambúrguer, rúcula, cebola roxa agridoce, bacon e maionese dijon. Além do Eggy Burguer, que conta com hambúrguer, queijo, bacon, ovo e honey butter e é um deleite para os amantes de bacon.

Experimente também o Pub Burger com hambúrguer, cheddar, bacon, cebola caramelizada e picles!

St Louis Classic Burgers

Rua Batataes, 136, Jardim Paulista

@stlouisburgers

Fôrno

Bacon não precisa ser apenas no meio do pão e do hambúrguer, e o Fôrno está aí para mostrar isso. Experimente a Carbonara com gema de ovo, queijo grana padano e bacon, ou o Gnocchi da Dona Cidinha recheado com gorgonzola, bacon e molho especial.

Além disso, não dá para perder a Pizza Carbonara com queijo muçarela, parmesão, bacon e gema de ovo. Encontre essas delícias no Fôrno!



Fôrno

Rua Cunha Horta, 70, Centro

@forno_sp

Come On Burguer

No Come On Burger você vai descobrir um paraíso de sabores com vários pratos com bacon! Com opções como o Matadorex com quatro smash burgers, american cheese, fatias de bacon e molho especial no pão brioche, ou o BBQ com um suculento hambúrguer de 180g, queijo cheddar, barbecue artesanal, bacon, cebola crispy e picles no pão brioche.

O Come On Burguer está em vários lugares de SP e tem um menu carregado de verdadeiras delícias com bacon. Escolhe o mais pertinho de você e se esbalde!

Soul Botequim

O Soul Botequim certamente é um dos sete melhores lugares para comer bacon em SP, porque lá ele ganha um toque autêntico e único com o Rapsódia Tupiniquim: um coquetel único com cachaça, aguardente com alcatrão, shrub de maracujá e uma surpreendente fatia de bacon.

Para saborear, o clássico Sanduíche de Bacon une perfeitamente pão de brioche, blend bovino da casa, bacon, queijo, maionese da casa e um irresistível molho chimichurri.

Soul Botequim

Av. Padre Antônio José dos Santos, 812 – Cidade Monções

@soulbotequim

Kia Ora

Para quem gosta de um bom coquetel, o Kia Ora sugere no Dia do Bacon seu Down Under (R$48), que combina Whiskey Jack Daniel’s, mel defumado, bitter de tabaco e bacon. Uma escolha imperdível para os amantes de sabores intensos e inovadores!

Kia Ora

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377 – Itaim Bibi

@kiaorabar

​Virô Bistrô

No Virô Bistrô quem brilha é o irresistível Calamars Gratinés À La Bechamel. Este prato traz uma combinação de sabores divina com lula gratinada em um cremoso molho bechamel, coroada com uma gema de ovo dourada e pedaços crocantes de bacon.

Uma explosão de sabor que vai encantar seu paladar. Não perca a oportunidade de saborear essa delícia!

Virô Bistrô

Rua Haddock Lobo, 74 – Cerqueira César

@virobistro

Z Deli Sandwiches

O Z Deli é um paraíso para os amantes do bacon em São Paulo! Localizado em vários lugares da cidade, o restaurante é famoso por seus sanduíches incríveis, e um dos destaques é o saboroso Z Burger, com uma generosa dose de bacon.

Se você está em busca de um sanduíche memorável para se acabar no bacon, não deixe de conferir o cardápio do Z Deli!

Z Deli Sandwiches

Rua Francisco Leitão, 16 – Pinheiros

Rua Bento Freitas, 314 – República

Rua Leopoldo Couto de Magalhães JR., 785 – Itaim Bibi

Rua Oscar Freire, 164 – Jardim Paulista

@zdelisandwiches

