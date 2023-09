Redação 7 passeios para se refrescar no calor de São Paulo

Parece que o calor decidiu se instalar em São Paulo, não é mesmo? Mas não se preocupem, porque aqui estamos nós com as melhores dicas para vocês se refrescarem nessa cidade que nunca para!

Seja curtindo um sorvete delicioso com sabores do nordeste, dando um mergulho nas várias piscinas gratuitas espalhadas pela metrópole, ou até mesmo se aventurando em um passeio nas cachoeiras de SP (sim, São Paulo tem várias!), a gente tem a receita perfeita para espantar esse calorão.

No verão, São Paulo oferece 28 piscinas públicas gratuitas em toda a cidade, desde a zona leste até o centrão e Jaguaré. Basta levar RG, fotos e comprovante de residência para fazer a carteirinha e aproveitar atividades de saúde, lazer e bem-estar nos Centros Esportivos. As piscinas funcionam das 9h às 17h, de terça a domingo, com salva-vidas garantindo a segurança. Pronto para se refrescar? Descubra todas elas clicando aqui .

São Paulo não é só concreto, por aqui também há diversas opções de cachoeiras nas regiões extremas e arredores, ideais para um refrescante banho na natureza. De passeios gratuitos a pagos, com trilhas curtas ou mais longas, há escolhas para todos! Mas lembre-se de levar água e lanche, além de ficar atento às trilhas!

Para saber detalhes de onde encontrar a cachu perfeita, vem dar uma olhada na matéria da Catraca: 10 cachoeiras para curtir em São Paulo.

Para o pessoal que gosta de entrar de cabeça na natureza, o Parque Ecológico Imigrantes, localizado a uma hora de São Paulo, é um oásis na Mata Atlântica! Com quase 500 mil metros de área preservada, o parque oferece seis trilhas que exploram a fauna e flora, incluindo uma trilha sensorial inclusiva.

Para acessar o parque, é necessário adquirir um bilhete no valor de R$20 e realizar o agendamento da visita por meio do site oficial . Todas as atividades são supervisionadas durante a visita.

Sorveteria Cangote

Obviamente que um sorvetinho não poderia ficar de fora dessa listona de calor! A sorveteria Cangote, localizada no centro efervescente de São Paulo, oferece sabores autênticos do Nordeste, produzidos artesanalmente, sem aditivos e com preços super acessíveis!

Fundada por Anderson Maciel Boeira, a sorveteria cativa com combinações únicas e com sua fachada sempre cheia aos finais de semana!

Trecão Bar

Para quem está procurando um lugar gostoso para petiscar e tomar uma cervejinha gelada, nós temos A INDICAÇÃO!

Trecão Bar existe desde 1983 e fica na frente do metro Santos-Imigrante, super fácil de chegar! A cerveja de garrafa custa R$10 (Eisenbahn e outras marcas que são boas), e para comer tem diversas opções e bolinhos bem gostosos, com preço justo e muita sustância! Já marca com os amigos um rolêzinho no Trecão!

Para um gostinho de praia na cidade, o Jabuti Frutos do Mar e Choperia, na Vila Mariana, é o lugar certo. Fundado em 1967, este autêntico boteco oferece uma variedade de delícias marinhas, incluindo bolinho de bacalhau, lula a dorê, camarão, entre outros. O ambiente é descontraído, com garçons experientes que compartilham histórias interessantes.

É o local ideal para compartilhar com amigos e provar um pouco de tudo, incluindo a opção exótica de rã a dorê, sempre acompanhada do clássico molho tártaro. Um verdadeiro paraíso para os amantes de frutos do mar!

O Parque Augusta se tornou a praia dos paulistanos! O novo point, inaugurado em novembro de 2021, recebe biquínis, sungas, cangas e cadeiras de praia sob o sol forte aos finais de semanas e feriados, no meio da grande metrópole.

Um lugar delicioso que famílias e amigos se reúnem para repor a vitamina D e fazer um bom piquenique! Bora?

Não acaba por aí! Vem ver o que tem mais por São Paulo:

