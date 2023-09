Redação Vila Itororó recebe o melhor do chorinho de graça e ao ar livre

No domingão, dia 24 de setembro, prepare-se para curtir o melhor do chorinho em SP! O Quarteto Domingando vai sacudir o Centro Cultural Vila Itororó com o show “De Choro a Choro” . E o melhor de tudo? A entrada é grátis!

Esse espetáculo é uma bela homenagem a dois músicos incríveis do choro: Charles da Flauta e Toninho Ferragutti . Charles é um mestre mundial da flauta, e Toninho é um expert no acordeão, conhecido por sua genialidade. Juntos, eles são a inspiração por trás desse show emocionante!

No palco, teremos o Quarteto Domingando , com Cicinho Silva no acordeon e direção musical, Edmilson Capelupi no violão de 7 cordas, Alex Cavaco no cavaquinho e Lucas Brogiolo na percussão. E não para por aí! Também teremos Diego Lisboa na flauta e uma participação especial de Toninho Ferragutti.

A trilha sonora vai incluir pérolas como “Papo de Sanfoneiro”, “Ser Estranho”, “O Voo da Muriçoca” e outros clássicos do choro. Chame os amigos e bora curtir música brasileira!

Bora saber mais sobre a charmosa Vila Itororó? Confira:

