Redação Festival Híbrido tem show de Yago Oproprio e muita cultura canábica

O Festival Híbrido está de volta para sua segunda edição e promete ser um arraso. Nos dias 6, 7 e 8 de outubro , o Komplexo Tempo , em São Paulo, será o palco desse rolê que reúne empreendedores canábicos, arte, cultura e economia verde.

A grande novidade? É uma festa incrível na segunda noite do evento, 7 de outubro, com DJs de peso como DJ Will Robson e DJ Mari Mats , além de outros shows imperdíveis, como dos cantores Yago Oproprio, com participação de Rô Rosa.

Mas não para por aí! O Festival Híbrido também é a chance de conhecer as tendências do mercado, ver marcas incríveis e experimentar delícias gastronômicas veganas e vegetarianas. E mais: o evento contribui para a ressignificação cultural e mercadológica da cannabis, movimentando a economia e gerando empregos.

Se liga em quem vai tocar no Festival Híbrido e já se organiza para não perder seu som favorito:

11:00 – Dj Will Robson

14:00 – Dj Mari Mats

16:00 – Dj Will Robson

18:00 – Dj Rodrigo Bento

19:00 – Dj – Ministereo Público

21:00 – Lei Di Dai

22:00 – Yago Oproprio com participação de Rô Rosa

23:00 – Andy

O Festival Híbrido vai agitar São Paulo e promete ser um rolezão para ninguém ficar de fora! Os ingressos podem ser comprados digitalmente, clicando aqui . Já corre e garante o seu!

