Redação Brasil Jazz Sinfônica faz show baratinho no Museu do Ipiranga

Amantes da música, preparem-se para uma tarde incrível! Os sons do Brasil Jazz Sinfônica vão tomar conta do Museu do Ipiranga na 3ª edição do rolê. Com ingressos no precinho , geral vai poder curtir muita música boa!

No sábado, 23 de setembro, às 16h , o maestro João Maurício Galindo e a Orquestra vão encantar o público com um repertório repleto de clássicos da música brasileira.

Você vai se emocionar ao ouvir composições de Baden Powell , Vinícius de Moraes , Moacir Santos , Edu Lobo , Torquato Neto , Fernando Corrêa , Luis Reis e Haroldo Barbosa . O Brasil Jazz Sinfônica é experiência musical imperdível!

Os ingressos são vendidos por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) . Você pode adquiri-los a partir do dia 20 de setembro, às 10h, diretamente no site do Museu . Garanta o seu lugar!

A Brasil Jazz Sinfônica faz parte da 17ª edição da “Primavera dos Museus”, que neste ano tem como tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas” . Uma oportunidade única de celebrar a diversidade e a cultura em um ambiente acolhedor.

Não deixe a vida ficar “desafinada” e bora curtir muita brasilidade no Brasil Jazz Sinfônica no Museu do Ipiranga !

