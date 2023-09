Redação Assista lançamentos do cinema por R$ 10 na Cinesala

Que tal curtir um filmão em um dos cinemas de rua mais tradicionais de SP? A Cinesala segue a todo vapor e olha que legal: na segunda-feira, dia 25 de setembro, leitores da Catraca Livre têm desconto exclusivo nos ingressos… Pode comemorar!

Bora planejar uma sessão pipoca? A poltrona sai de R$ 38 por apenas R$ 10. Para garantir o desconto, basta apresentar um print da matéria na bilheteria do cinema ou comprar antecipado pelo site .

Atenção : para evitar filas, recomendamos que você adquira seu ingresso online. O sofá individual e o sofá duplo não estão inclusos na promoção.

Veja os filmes em cartaz na segunda-feira, dia 25:

Retratos Fantasmas | 14h30

Direção: Kleber Mendonça Filho

BRA – 95 min – 12 anos

O filme tem o centro da cidade do Recife como personagem principal, sendo um espaço histórico e humano, revisitado através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX. Foram lugares de sonho e de indústria, e a relação das pessoas com esse universo é um marcador de tempo para as mudanças dos costumes em sociedade.

Elis & Tom, Só Tinha Que Ser Com Você | 18h

Direção: Jom Tob Azulay e Roberto de Oliveira

BRA/EUA – 101 min – 12 anos

“Elis & Tom” é o nome do álbum considerado um dos mais importantes na história da música brasileira. A gravação aconteceu em Los Angeles, no início de 1974, e as imagens foram registradas em película pela equipe de cineastas liderada pelo diretor Roberto de Oliveira, idealizador do encontro.

Os rolos originais das filmagens ficaram guardados por 45 anos até serem restaurados e remasterizados em 2018. São essas imagens raras e inéditas que conduzem o documentário musical. Elis e Tom, Só Tinha de Ser Com Você mostra os bastidores e todos os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum a ponto de o projeto quase ser interrompido.

No fim, no entanto, a força da música se sobrepõe e conduz Elis Regina, Tom Jobim e um grupo de jovens músicos talentosos a uma obra-prima. No documentário, o espectador é levado numa viagem no tempo, participando de momentos de conflito e também de pura alegria, revelando momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias desses artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor com os artistas e o material filmado há quase cinco décadas.

Estranha Forma de Vida | 16h20 e 20h

Direção: Pedro Almodóvar

Com: José Condessa, Pedro Pascal e Ethan hawke.

ESP/FRA – 82 min – 14 anos

Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake, o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória.

Angela | 21h30

Direção: Hugo Prata

Com: Ísis Valverde, Gabriel Braga Nunes e Alice Carvalho

BRA – 104 min – 16 anos

Após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a famosa socialite Ângela Diniz conhece Raul, e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na casa de praia. Mas a vida tranquila rapidamente se transforma quando Raul começa a se mostrar um homem agressivo, violento e controlador. A relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos no Brasil.

Conheça mais sobre a Cinesala

Localizado em Pinheiros, o espaço funciona como cinema de rua desde 1962. Por mais de 30 anos recebeu o nome de Cine Fiammetta, mas, em 1989, transformou-se na Sala Cinemateca e exibia filmes clássicos e raros que fizeram a cabeça de muitos cinéfilos. Em 2014, foi batizado como Cinesala e permanece assim até hoje, enchendo SP de cinema e amor!

