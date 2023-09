22ª Bienal Sesc_Videobrasil apresenta 140 obras magníficas! A 22ª Bienal Sesc_Videobrasil vai rolar no Sesc 24 de Maio com o tema "A memória é uma ilha de edição", com artistas de mais de 38 países!

Home

Gente

Parceiros

Catraca Livre

Agenda

22ª Bienal Sesc_Videobrasil apresenta 140 obras magníficas!