Redação Mondial de la Bière Rio: cerveja, comida e música na Praça Mauá

Alô, cervejeiros de plantão: vem aí mais uma edição do Mondial de la Bière Rio , o maior festival de cervejas artesanais do mundo ! Dessa vez com um motivo muito mais que especial para celebrar, afinal não é todo dia que se comemora uma década de existência .

De 11 a 15 de outubro , o Pier Mauá , lugar onde o festival nasceu no Brasil, volta a receber as bocas sedentas por boas bebidas, comidas e diversão!

Junto de feras do mundo das cervejas como Goose Island, Bodebrown, Hocus Pocus, Trilha, Croma e Armadillo, só pra citar algumas, o Mondial de la Bière também vai te servir uma porção de delícias culinárias que vão harmonizar perfeitamente com os bebericos.

A programação fica ainda mais completa com dois palcos e muitos shows com a galera do Sweet Guns detonando no dia 11, a dupla Vooduo botando fogo nos dias 12 e 14, o mestre do samba Marquinho Nunes e o Baile do Zen fazendo todo mundo sambar no dia 13. E pra fechar com chave de ouro no dia 15 tem Pagode da Beta e a banda Tchopu mostrando como é que se faz!

São mais de 40 horas de música, com bandas e DJs que vão passear por todos os estilos possíveis!

Sucesso no Canadá há 25 edições, o Mondial de la Bière chegou ao Brasil em 2018, sendo o único país a ter duas edições ao ano. A festa soma cerca de 500 mil visitantes, 16 mil rótulos e mais de 200 toneladas de alimentos doados com o ingresso categoria cervejeiro solidário.

Para garantir sua entrada é só acessar o site , já que os ingressos são vendidos digitalmente a partir de R$ 85 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira). Ainda há outras opões de ingressos, como o Cervejeiro Solidário (R$ 85) e Experiência (R$ 140), que inclui um ingresso mais um copo colecionável e um tirante exclusivo.

E aí? Vamos brindar e experimentar os melhores rótulos?

