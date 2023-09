Redação ExpoCeviche SP serve comida típica peruana a partir de R$ 5

A ExpoCeviche , maior evento de gastronomia e cultura peruanas no Brasil, chega à 11ª edição em SP após o sucesso no Rio de Janeiro. A celebração, marcada para 1º de outubro no CEE Salim Farah Maluf (Parque da Mooca), destaca São Paulo como um epicentro gastronômico peruano.

O evento conta com a presença de chefs premiados e mais de 30 expositores que servem pratos típicos deliciosos, incluindo Ceviche, Papas Nativas coloridas e iguarias como Choros a la Chalaca, Causa Rellena, Lomo Saltado e Tamales.

E não para por aí! Vão rolar sobremesas tradicionais e bebidas como Pisco e Chicha Morada… QUE DELÍCIA! E o melhor: os valores dos pratos no evento são super acessíveis e variam de R$5 a R$ 45!

Além da gastronomia, a ExpoCeviche também conta com uma programação cultural especial, onde os visitantes podem conhecer a cultura e o artesanato do Peru através de apresentações de artistas, incluindo Agrupação La Clave , Música Afro Peruana , Raíces Norteñas , Canciones del mês Morado , Celina , Fina Estampa e La Clave .

É uma oportunidade imperdível para os amantes da gastronomia e cultura do Peru se deliciarem com autênticas iguarias e vivenciarem uma experiência única.

