Redação Assista 5 lançamentos do cinema por R$ 10 na Cinesala

Que tal curtir um filmão em um dos cinemas de rua mais tradicionais de SP? A Cinesala segue a todo vapor e olha que legal: na segunda-feira, dia 18 de setembro, leitores da Catraca Livre têm desconto exclusivo nos ingressos… Pode comemorar!

Bora planejar uma sessão pipoca? A poltrona sai de R$ 38 por apenas R$ 10. Para garantir o desconto, basta apresentar um print da matéria na bilheteria do cinema ou comprar antecipado pelo site .

Atenção : para evitar filas, recomendamos que você adquira seu ingresso online. O sofá individual e o sofá duplo não estão inclusos na promoção.

Veja os filmes em cartaz na segunda-feira, dia 18:

OLDBOY | 14h

Direção: Park Chan-Wook

Com: Min-Sik Choi, Yoo Ji-Tae e Kang Hye-Jeong

Coréia do Sul – 120 min – 16 anos

Oh Dae-Su (Choi Min-sik), um bêbado que depois de levado para a prisão, e libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa em 1988, e acorda em um estranho quarto de hotel sem janelas.

Mantidos em cativeiro por uma razão desconhecida, os captores invisíveis de Oh Dae-Su o alimentam e o mantêm sistematicamente sedado para evitar o suicídio, fornecendo apenas uma televisão colorida para lhe fazer companhia. E depois de quinze anos, Dae-Su ganha a liberdade. Agora, seus sequestradores impiedosos encorajam Oh Dae-Su a rastrear os responsáveis pelo misterioso sequestro e, finalmente, obter sua vingança contra o algoz desconhecido. No entanto, quem odiaria tanto Oh Dae-Su a ponto de negar-lhe uma morte rápida e limpa.

Retratos Fantasmas | 16h10

Direção: Kleber Mendonça Filho

BRA – 95 min – 12 anos

O filme tem o centro da cidade do Recife como personagem principal, sendo um espaço histórico e humano, revisitado através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX. Foram lugares de sonho e de indústria, e a relação das pessoas com esse universo é um marcador de tempo para as mudanças dos costumes em sociedade.

Estranha Forma de Vida | 18h

Direção: Pedro Almodóvar

Com: José Condessa, Pedro Pascal e Ethan Hawke

ESP/FRA – 82 min – 14 anos

Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake, o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória.

Angela | 19h30

Direção: Hugo Prata

Com: Ísis Valverde, Gabriel Braga Nunes e Alice Carvalho

BRA – 104 min – 16 anos

Após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a famosa socialite Ângela Diniz conhece Raul, e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na casa de praia. Mas a vida tranquila rapidamente se transforma quando Raul começa a se mostrar um homem agressivo, violento e controlador. A relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos no Brasil.

Asteroid City | 21h30

Direção: Wes Anderson

Com: Tom Hanks, Jason Schwartzman e Scarlett Johansson

EUA – 105 min – 12 anos – legendado

“Asteroid City”, novo filme do diretor Wes Anderson, se passa na década de 1950 em uma cidade fictícia do deserto norte-americano. Encenada como uma peça, a história segue uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica, até que o caos repentinamente se instala. Acontecimentos em escala global ameaçam perturbar espetacularmente o itinerário da convenção Junior Stargazer/Space Cadet na pacata cidade, à medida que se desenrolam os eventos capazes de mudar o mundo para sempre.

Conheça mais sobre a Cinesala

Localizado em Pinheiros, o espaço funciona como cinema de rua desde 1962. Por mais de 30 anos recebeu o nome de Cine Fiammetta, mas, em 1989, transformou-se na Sala Cinemateca e exibia filmes clássicos e raros que fizeram a cabeça de muitos cinéfilos. Em 2014, foi batizado como Cinesala e permanece assim até hoje, enchendo SP de cinema e amor!

