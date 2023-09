Redação Caminhada Noturna no Parque da Cantareira: veja SP do alto

Que a noite é iluminada em São Paulo todo mundo sabe, mas já pensou em ver essas luzes de um lugar um pouco diferente? A Caminhada Noturna no Parque Estadual da Cantareira está chegando e com ela uma oportunidade incrível de ver a cidade de um jeito especial!

No dia 23 de setembro , das 19h às 23h , os aventureiros vão fazer um passeio na mata atlântica, a maior floresta nativa urbana do mundo, e explorar uma trilha da Pedra Grande .

São 7km de percurso recém inaugurado, contando ida e volta, com um grau de dificuldade médio. Mas a vista panorâmica da cidade, a noite e as estrelas são recompensadoras e fazem todo esforço valer a pena.

O caminho é acompanhado de instrutores que vão revelando segredos e curiosidades da fauna, flora e singularidades da natureza! Para quem quiser forrar a barriga antes da caminhada, o café da Pedra Grande vai estar funcionando no momento do passeio, comercializando salgados e bebidas.

Para embarcar nessa jornada, tem que ir preparado com calçados fechados, calça, agasalho e garrafa de água, além de uma lanterna de mão para iluminar o caminho. O ponto de encontro inicial do grupo é no Centro de Visitantes do Horto Florestal, localizado no espaço da Estação Vida.

Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60 (meia-entrada) até R$ 120 (inteira). Para comprar basta acessar o site clicando aqui !

Para chegar até lá o transporte público é uma opção, com ônibus partindo do Terminal Santana e Tucuruvi. As alternativas são: 2020/10 Metrô Tucuruvi – Horto Florestal (ponto final); 1018/10 Metrô Santana – Vila Rosa; e 1775/10 Metrô Santana – Vila Albertina.

E se você preferir ir de carro, o estacionamento está disponível por R$15, com entrada na Avenida José Rocha Viana, 62.

Quem é aventureiro não pode perder essa! Prepare seu tênis, mochila, água e aproveite a vista para o céu e para a cidade!

Se aventure por SP:

Veja também: 17 espaços ao ar livre para fazer um piquenique refrescante em SP

Veja também: Parque Ecológico Imigrantes: uma imersão no coração da Mata Atlântica