Musicais de Ney Matogrosso e Silvio Santos desembarcam em SP

Se você gosta de ver grandes histórias de vida no teatro, não pode perder essa oportunidade! Os espetáculos “Ney Matogrosso – Homem com H” e “Silvio Santos Vem Aí!” voltam a ganhar o palco do Teatro Frei Caneca !

Entre 18 de setembro e 1º de outubro , as histórias desses grandes nomes vão ser contadas pelo mesmo grupo criativo e você vai poder curtir muita música, dança e emoção !

“Ney Matogrosso – Homem com H” explora os momentos mais importantes ao longo da jornada do cantor. Abordando desde o show dos Secos & Molhados, em plena ditadura militar, e se fundindo com momentos da infância e da adolescência do artista.

Interpretado por Renan Mattos, Ney Matogrosso pôde ter sua vida traduzida para os palcos graças a biografias, matérias jornalísticas e vídeos publicados, além do próprio artista. Um musical com uma trilha sonora recheada de grandes canções e carregado de emoção!

Contando a história de um dos maiores nomes da comunicação brasileira, o musical “Silvio Santos Vem Aí!” vai levar o público numa viagem incrível pela vida do Senor Abravanel. Mostrando desde a infância, quando ele era um camelô pelas ruas do Rio de Janeiro, até se tornar fundador e apresentador de uma das maiores emissoras do país.

Além de Silvio Santos, outros grandes nomes da televisão vão participar do espetáculo: Gugu Liberato, Hebe Camargo, Elke Maravilha, Wagner Montes e Palhaço Bozo são alguns dos outros personagens que complementam a história!

Confira a programação detalhada:

“Ney Matogrosso – Homem com H”

22/09 às 21h30

23/09 às 17h e às 21h (Sessão disponível em libras e audiodescrição, 17h)

29/09 às 17h e às 21h30

30/09 às 17h e às 21h

“Silvio Santos Vem Aí!”

18/09 às 21h

24/09 às 11h e às 16h (Sessão disponível em libras e audiodescrição, 16h)

01/10 às 11h e às 16h

Os ingressos estão à venda digitalmente e na bilheteria do Teatro Frei Caneca a partir de R$ 25 (meia-entrada). Os valores variam de acordo com o lugar na plateia.

Bora conhecer mais sobre esses dois ícones?! Bora pro teatro!

