Redação Festival da Lua Chinês: celebração milenar chega a São Paulo

São Paulo é uma cidade multicultural e durante os dias 23 e 24 de setembro vai fazer juz a essa diversidade de povos! A primeira edição do Festival da Lua Chinês vai rolar e mergulhar toda a Rua 25 de Março nas tradições chinesas !

Também conhecido como Festival do Meio do Outono , o evento promove apresentações artísticas , demonstrações de artes marciais e danças do dragão e do leão que vão deixar todos hipnotizados!

Veja mais: Festa San Gennaro comemora 50 anos com delícias italianas

Prepare seu paladar, pois teremos uma culinária típica de dar água na boca. Os famosos bolos da lua vão estar disponíveis para os visitantes famintos! Recheados de feijão vermelho, eles são muito típicos nessa época do ano.

E a atmosfera? Vai ser mágica! Lanternas coloridas, símbolos auspiciosos e ornamentos tradicionais vão transportar você para um clima festivo milenar, de onde a comemoração tem origem!

Com raízes na Dinastia Tang, quando os chineses começaram a celebrar a relação entre a lua, as estações do ano e a colheita, o festival é uma forma de agradecer pela abundância. E não acontece em outono por acaso: este é o mês em que a lua está mais brilhante e redonda.

O Festival da Lua tem raízes em lendas orientais como a de Hou Yi, um herói, e Chang’e, a deusa da lua.

Quem não ama conhecer mais e se aprofundar em novas culturas, não é mesmo? O Festival da Lua Chinês é o lugar ideal para ver de perto a união entre costumes do Brasil e da China.

SP é multicultural:

Veja também: Exposição ‘Retratistas do Morro’ colore o Sesc Pinheiros

Veja também: 10º Festival do Pescado e Frutos do Mar chega ao Ceagesp