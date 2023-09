Redação CCBB SP exibe filmes do espanhol Álex de la Iglesia de graça

Preparem os baldes de pipoca e se acomodem nos assentos porque o CCBB SP , vai virar o palco da mostra inédita “O Cinema de Álex de la Iglesia” !

De 13 de setembro a 1 de outubro, obras do diretor espanhol vão ocupar o cinema do Centro Cultural Banco do Brasil, mostrando o estilo inconfundível de seus filmes. Com entrada gratuita, os visitantes podem apreciar todo o excesso, o grotesco e o humor ácido e inteligente das obras de um dos mais cultuados nomes do cinema espanhol – e que já foi chamado de Tarantino espanhol!

Em seus filmes, ele transforma o cinema de gênero em uma montanha-russa de emoções e experimentações autorais. Com personagens complexos e histórias que te prendem na cadeira, a mostra vai exibir alguns de seus filmes mais clássicos e marcantes.

Considerado uma obra-prima do cinema fantástico de terror, “O Dia da Besta” (El día de la Bestia, 1995) conquistou o prêmio Goya de melhor direção e ganhou visibilidade mundial.

“A Comunidade” (La Comunidad, 2000) é um de seus principais filmes e conta com Carmen Maura no elenco. Outro grande clássico é “Balada do amor e do ódio” (Balada triste de Trompeta, 2010), que é um terror irreverente que se passa durante a ditadura de Francisco Franco na Espanha e rendeu à Álex de la Iglesia o Leão de Prata (diretor) e o Leão de Ouro (roteiro), no Festival de Veneza.

Dentre os outros longas exibidos ao longo de toda programação estão “As Bruxas de Zugarramurdi” (Las brujas de Zugarramurdi, 2013), “Morrendo de rir” (Muertos de risa, 1999), “Perdita Durango” (2017) e mais!

Se você está achando pouco, calma! A mostra “O Cinema de Álex de la Iglesia” no CCBB SP conta ainda com três encontros presenciais com conversas sobre as obras. O primeiro acontece no dia 16 de setembro, sábado, às 16h30, com debate com o crítico e pesquisador Carlos Primati, depois da exibição do filme “A Praga”, de José Mojica Marins.

No sábado, 23 de setembro, às 17h, o renomado crítico e pesquisador Carlos Primati discutirá o icônico “O Dia da Besta”. E no outro sábado, dia 30 de setembro, a exibição do filme “A Sombra do Pai” acompanha o debate “Produzindo cinema fantástico”, que fala sobre a realização do cinema brasileiro dentro do gênero.

Confira a programação completa da mostra “O Cinema de Álex de la Iglesia”:

13.09 – quarta

18h00 AÇÃO MUTANTE

14.09 – quinta

18h00 AS BRUXAS DE ZUGARRAMURDI

15.09 – sexta

15h30 CRIME FERPEITO

18h00 A COMUNIDADE

16.09 – sábado

15h00 Sessão-homenagem a José Mojica Marins I A PRAGA

16h30 Debate com o crítico e pesquisador Carlos Primati

17.09 – domingo

13h00 AS BRUXAS DE ZUGARRAMURDI

15h30 O DIA DA BESTA

20.09 – quarta

17h30 800 BALAS

21.09 – quinta

15h00 MUERTOS DE RISA

18h00 BALADA DO AMOR E DO ÓDIO

22.09 – sexta

15h00 Homenagem a José Mojica Marins I A PRAGA

17h30 PERDITA DURANGO

23.09 – sábado

15h00 O DIA DA BESTA

17h00 Debate com o crítico e pesquisador Carlos Primati

24.09 – domingo

13h00 AÇÃO MUTANTE

15h00 A COMUNIDADE

27.09 – quarta

18h00 BALADA DO AMOR E DO ÓDIO

28.09 – quinta

18h00 SESSÃO ESPECIAL POKEEPSIE FILMS I MUSARAÑAS

29.09 – sexta

15h00 MUERTOS DE RISA

17h30 800 BALAS

30.09 – sábado

14h00 Sessão especial “Terrores brasileiros” I A SOMBRA DO PAI

16h00 Debate “O fantástico de todo dia” com a cineasta Gabriela Amaral Almeida e com a jornalista e pesquisadora Laura Cánepa

18h00 A COMUNIDADE

01.10 – domingo

13h00 Homenagem a José Mojica Marins I A PRAGA

14h30 CRIME FERPEITO

17h00 SESSÃO ESPECIAL POKEEPSIE FILMS I MUSARAÑAS

Para retirar sua entrada digitalmente é só acessar o site ( clique aqui ), mas se preferir os ingressos também são disponibilizados na bilheteria. Não dá para perder essa oportunidade de mergulhar nas obras desse cineasta cheio de personalidade!

