Redação Virada Sustentável ocupa SP com mais de 800 atividades gratuitas

A 13ª Virada Sustentável vai agitar SP entre os dias 16 e 24 de setembro, em parceria com a ONU e diversas instituições. Este é o maior festival de sustentabilidade do Brasil, com 12 anos de história, que combina ciência e arte para abordar temas como sustentabilidade, consumo consciente e mudanças climáticas, oferecendo mais de 800 atividades gratuitas para o público.

A edição de 2023 apresenta a campanha “Um olhar para 2030” , que destaca as aspirações de mais de 50 organizações em manchetes simuladas para chamar a atenção do público com a pergunta “qual é a notícia dos sonhos que você gostaria que se tornasse realidade nessa data?”. Essas manchetes serão projetadas em prédios da Avenida Paulista, juntamente com outras obras de arte como “Mulheres” , inspirada na Marcha das Mulheres Indígenas, e uma série de fotos chamada “Pamurimasa – Os Espíritos da Transformação” .

A programação inclui exposições de artistas premiados, como Ivan Ciro Palomino e obras feitas com cinzas coletadas em áreas queimadas. Também haverá espetáculos de dança vertical, eventos em parques da cidade, apresentações culturais e exposições relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para não perder nenhum rolê e saber o que vai rolar, basta acessar o site do evento por aqui!

A Virada Sustentável busca disseminar conhecimento de forma acessível e lúdica, promovendo a conscientização sobre questões globais. A programação se encerrará com um concerto da Orquestra Mundana Refugi , com a participação especial de Adriana Calcanhoto e o apoio da Acnur , agência da ONU para refugiados. É uma oportunidade de promover a sustentabilidade e o engajamento da comunidade em São Paulo!

Não acaba por aí! Vem ver nossas dicas:

Veja também: Festival de Gastronomia Coreana serve comida boa no CCCB

Veja também: Edifício histórico no centro de SP ganha exposição gratuita