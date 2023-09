Redação Rocky Spirit monta cinema ao ar livre no Parque Villa-Lobos

Se tem um rolê com programação completa é o Rocky Spirit ! Cinema a céu aberto em clima de piquenique com produções nacionais e internacionais são apenas uma parte da programação do festival. Bora saber tudo?

A 13ª edição do evento acontece neste final de semana, dias 16 e 17 de setembro , ao lado do Anfiteatro do Parque Villa-Lobos . Os visitantes podem acompanhar 30 documentários sobre a vida outdoor , meio ambiente e aventura – tudo de graça!

Rolando ao ar livre com um climinha super agradável, as sessões começam às 19h, mas a programação começa bem antes: para aqueles que desejam aproveitar o parque mais cedo, a diversão começa às 13h.

Incentivando a prática esportiva, o Rocky Spirit inclui recreação infantil, aulas de slackline, yoga e oficinas circenses! As atividades são para todas as idades, para ninguém ficar de fora!

Se liga em algum dos filmes que ganham as telonas do evento no sábado, 16: “This is My Climb: Dedicação” retrata a história de Aretha Duarte, montanhista brasileira que fez coleta de material reciclável para financiar a expedição que a transformou na primeira mulher preta latino-americana a chegar ao topo do Everest.

“10/03 A história de David Santos” é o documentário sobre o ciclista David Santos, que perdeu o braço após ser atropelado na Av. Paulista em 2013. “Queens of the Break” é um filme sobre as pioneiras do surfe feminino na década de 1980, a primeira geração de mulheres no Santa Barbara Surf Club.

Além desses três filmes, sábado vai contar com outros 13 longas que mostram histórias imperdíveis para quem ama aventuras! No domingo a programação se repete com mais 14 filmes na programação. Para ficar por dentro de tudo que vai passar no Rocky Spirit, clique aqui !

Para completar o fim de semana incrível, food trucks vão servir delícias para ninguém ficar de estômago vazio! Para você curtir e dançar, a banda Grooveria troca os clássicos da MPB no sábado, às 17h30. No domingo, no mesmo horário, João Sabiá vai animar ainda mais geral que colar!

E aí? Vai ficar de fora dessa? Se você é aventureiro, já coloque seu tênis, prepare sua mochila, encha a garrafinha e vamo que vamo!

Outros rolês imperdíveis por SP:

Veja também: Cine Belas Artes exibe ‘Fome de Viver’ com trilha sonora ao vivo!

Veja também: Virada Sustentável ocupa SP com mais de 800 atividades gratuitas