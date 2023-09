Redação Cine Belas Artes exibe ‘Fome de Viver’ com trilha sonora ao vivo!

A exibição de “Fome de Viver” (1983) no Cine Petra Belas Artes vai comemorar os 40 anos do longa e emocionar o público! O longa estrelado por David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon ganha as telonas no dia 17 de setembro , com duas sessões no Belas Sonoriza !

Para deixar a experiência ainda mais especial e incrível, o filme vai ser exibido com trilha sonora interpretada ao vivo ! O trio Guruma, com Ruy Rascassi, Guilherme Nakata e Marcos Mauricio, conta com participação do ator Leandro Ramos na voz e na guitarra.

A banda segue o tom dark e gótico da trilha original, incluindo os clássicos que marcaram os anos 80 como “Bela Lugosi’ s Dead” , da Bauhaus, e “Funtime”, música de David Bowie e Iggy Pop, além de outras criações especiais!

Na história, Miriam é uma vampira antiga e vive junto de seu amante John por séculos enquanto se alimentam de sangue humano. Os dois vivem as noites caçando jovens em boates.

Mas toda essa tranquilidade é interrompida quando John começa a envelhecer rapidamente. A partir daí as coisas começam a desandar!

No domingo, 17 de setembro, as duas sessões acontecem às 14h e às 17h na Sala 2 Cine Petra Belas Artes. Os ingressos do Belas Sonoriza são vendidos a partir de R$ 30. Para comprar, acesse o site .

