Festival Gastronômico Nordestino do CTN serve muita comida boa

O Centro de Tradições Nordestinas (CTN) anuncia a 5ª edição do Festival Gastronômico Nordestino em São Paulo nos dias 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de setembro, celebrando a culinária nordestina com pratos deliciosos que deixam qualquer um babando, com opções como Risoto do Sertão, Camarão Cremoso e doces como Quebra Queixo, Pudim de Tapioca e o tradicional Cartola… É bom demais!!

A entrada para o evento é totalmente gratuita e ocorre aos sábados e domingos das 11h às 22h, com pratos individuais a partir de R$15,99 e porções familiares super acessíveis. O Menu Kids oferece opções para crianças, além de rolar algumas oficinas gastronômicas para colocar os pequenos para brincarem e aprenderem.

Além da comida, o Festival Gastronômico Nordestino vai oferecer shows de forró, celebrando a cultura nordestina; um baita rolezão para levar os amigos e família e aproveitar um fim de semana cheio de sabores e cultura. Para mais informações, visite o site ou as redes sociais do CTN.

